Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода

Как живет 67-летний Расторгуев Тесты Туриченко из "Иванушек" раскрыл тайну о группе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Пятница 28 июня

11:39Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи 11:24Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода 10:25[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке 09:56"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс 08:59"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем 08:52Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок 06:05"Табор уходит в небо", а любовь остается: две музы Эмиля Лотяну 03:28Триумф одного шедевра: почему "Ирония судьбы" не стареет с годами 00:02Последний бастион любви: уроки Матери Терезы в эпоху глобальных потрясений 22:14Болезнь или кризис? Что произошло с резко изменившимся Киркоровым 21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода

Спасает репутацию: Алсу разоблачила вранье мужа на фоне скандального развода
238

Алсу лишь одним словом дала понять, что щедрое предложение ее супруга не является правдой.

В последние дни предстоящий развод Алсу и Яна Абрамова обсуждают особенно активно. А все из-за лаконичных заявлений певицы в популярной социальной сети.

Сначала артистка назвала ложью слова экс-избранницы Тимати Анастасии Решетовой о том, что считает романы с женатыми мужчинами неприемлемыми. Так исполнительница хита "Зимний сон" намекнула, что слух о романе ее мужа с моделью не является выдумкой. А недавно певица сочла враньем слова супруга о его готовности выплатить ей более двух миллиардов рублей. Как сообщали СМИ, бизнесмен якобы намерен это сделать ради решения вопросов, связанных с бракоразводным процессом, без ссор и скандалов.

Но Алсу настаивает: все это лишь красивые слова. На деле же все обстоит совсем не так. Артистка полагает, что информацию об активах, которые Абрамов якобы намерен ей подарить, запустили в Сети его пиар-менеджеры ради спасения репутации, которая была испорчена.

Алсу решительно настроена на развод с Яном Абрамовым, о чем она открыто заявляет. Артистка дала понять, что судебное заседание о расторжении брака перенесено на два месяца только ради решения вопросов, связанных с имуществом. Сохранять семью знаменитость не хочет.

Подпишись в Telegram

28 июня 2024, 11:24
Алсу. Фото: YouTube / @PodolskayaOfficial
Telegram / @Peopletalkru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи

Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: телеграм-канал &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;
Фото: ТГ &quot;Кровавая барыня&quot;

По теме

Не только Алсу: о каких еще бракоразводных процессах звезд говорила вся страна?

"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи
Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом и младшими детьми более двух лет назад покинула родные палестины. Певица получила гражданство Израиля, у нее есть недвижимость на Кипре, а в июле она собирается на фестиваль к Лайме Вайкуле в Юрмалу. Тем неожиданнее было увидеть звезду эстрады в курортном Сочи. 90 лет назад был утвержден эскизный проект Сочинского театра.

[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке

[ТЕСТ] угадайте фильм СССР по описанию эпизода на иностранном языке
Представляем вашему вниманию уникальный тест, который потребует о вас не только внимательности, но и знания иностранных слов. Советское кино оставило неизгладимый след в истории мирового кинематографа.

"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс

"Маникюр не делаю и стригусь сама": как живет звезда "Брата-2" Дарья Юргенс
Для кого-то Дарья Юргенс ассоциируется с ролью Даши в фильме "Брат-2" и знаменитой фразой оттуда "Мальчик, водочки нам принеси!". Для других она – Маргарита Кошкина из "Морских дьяволов". О жизни вне сцены она рассказала корреспонденту "Дни.ру" во время Международного кинофестиваля "Антарес", который в эти дни проходит в Сочи. Сегодня эта талантливая актриса очень занята – она преподает, играет в театре, снимается в кино, заботится о перевезенном из Мариуполя брате… И часто в этой бесконечной суете попросту забывает о себе.

"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем

"Мы – родственники": Катя Семенова разоткровенничалась об отношениях с бывшим мужем
Певица Катя Семенова стала не только участницей проходящего сейчас в Сочи Международного кинофестиваля "Антарес", но и автором гимна этого форума, собравшего гостей из 29 стран. С любимой народом певицей на Черноморском побережье встретился корреспондент "Дни.ру". Катя Семенова была замужем дважды.

Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок

Жена опозорившегося Тимберлейка совершила неожиданный поступок
Супруга американского артиста Джастина Тимберлейка удивила публику. В июне Джастин Тимберлейк совершил позорный поступок в Хэмптоне – сел за руль в нетрезвом виде.

Выбор читателей

26/06СрдРаскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 26/06СрдКудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 27/06ЧтвБледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 27/06ЧтвВслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 26/06СрдРаботает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 27/06ЧтвБеременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация