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Четверг 27 июня

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"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем

"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем
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Актриса Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя.

Не так давно Екатерина Варнава вернулась к работе после продолжительной жизни без камер, сцены и светских тусовок. В недавнем интервью актриса призналась, что у нее был непростой период, сопровождавшийся ежедневным распитием спиртных напитков. Им артистка заменила антидепрессанты, которые употребляла из-за стресса.

Звезда шоу Comedy Woman не стала скрывать, что в то время изменилась не только физически. Ее душевное состояние также претерпело изменения. В какой-то момент артистка осознала, что не сможет справиться с проблемой без участия психотерапевта.

"В полной мере ощутила, что такое бытовой алкоголизм", – рассказала Екатерина.

Когда Варнава поняла, что может спиться, она отказалась от спиртных напитков. Она прошла через личностную трансформацию прежде чем почувствовала, что больше не желает притрагиваться к бутылке. Знаменитость благодарна психологу, который своим профессионализмом помог выбраться из опасного состояния.

В интервью Екатерина Варнава также призналась в неприязни к замужеству. Актриса рассказала о печальном опыте, вспоминая брак с Александром Молочниковым. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

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27 июня 2024, 20:25
Екатерина Варнава. Фото: YouTube / @bezfiltrovshow
YouTube / @sergeymeza✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из звезд победил алкоголизм

Актер Михаил Боярский не раз признавался, что ценит загулы ради "куража". Но как-то раз увлечение довело артиста до тяжелого панкреатита. С того времени Михаил взялся за ум и стал приверженцем здорового образа жизни.
Ведущий Юрий Николаев не скрывает, что несколько лет лечился от алкоголизма. "Для меня алкоголизм был не просто проблемой, а настоящей бедой!" - признавался он. К счастью, артисту удалось справиться с бедой и вернуться на телевидение.
Актер Михаил Ефремов признавался, что кодировался от алкоголизма, но это ему не очень помогло. Периодические загулы Ефремова продолжаются и по сей день.
Из-за проблем с зеленым змием актера Александра Домогарова даже несколько раз госпитализировали. Но в итоге работа в театре и кино оказалась для артиста важнее, и он смог справится с привычкой.
Певец Григорий Лепс переехал в Москву из Сочи в 30-летнем возрасте. "Просто уже понимал, что если останусь петь в ресторанах Сочи, то выдохнусь как артист, - делился он. - Ночи работал напролет. А усталость снимал алкоголем…" В столице артист действительно практически перестал пить.
Ведущей Дане Борисовой нелегко далось расставание с бизнесменом Максимом Аксеновым в 2008 году. Звезда сильно поправилась и пристрастилась к алкоголю, но ради маленькой дочери взяла себя в руки.
Актриса Наталья Андрейченко рассказывала, что едва не умерла, когда ей было 24 года. Будущей звезде пришлось закодироваться, и врачи, чтобы продемонстрировать эффект, дали ей буквально глоток пива. Наталья начала задыхаться, а потом совсем не смогла дышать. К счастью, медицинский эксперимент закончился благополучно.
Певица Бритни Спирс в 2007 году побрила голову, пристрастилась к алкоголю и наркотикам. В результате артистку лишили родительских прав, и это ее несколько отрезвило.
Актриса Дрю Бэрримор пристрастилась к алкоголю в 12-летнем возрасте. "Люди быстро забыли о том, что я Герти из "Инопланетянина", – с грустью вспоминала она. – Они знали лишь, что я – самая юная алкоголичка Голливуда, и могли пригрозить своим детям: "Слушайтесь взрослых, а то закончите так же, как и она".
Актриса и певица Келли Осборн получила зависимость "благодаря" своему отцу, Оззи Осборну. "Алкогольная зависимость у меня в генах", – оправдывалась девушка. Свое 18-летие она отметила в реабилитационной клинике. Зато сейчас Келли - примерная трезвенница.

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