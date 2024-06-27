Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением

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Четверг 27 июня

21:28Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино 21:17Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением 20:25"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем 19:55Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии 19:20"Она сделала выбор": озвучена неожиданная причина развода Нетребко и Эйвазова 18:29Беременной Сати Казановой потребовалась срочная госпитализация 18:23"Обалдеть!": представивший любимую Ревва сыграл свадьбу в преддверии 50-летия 17:44Принц Гарри сделал откровенное заявление в разговоре о гибели матери 17:17"Передергивает!": бывший муж довел Варнаву до крайности 16:1846-летняя Чехова откровенно рассказала о борьбе с серьезным недугом 16:05"Воспаленные фантазии!": "отмененная" Ивлеева разразилась тирадой в адрес критиков 15:16Бледанс выбрала имя для дочери от связи с женатым 74-летним Панкратовым-Черным 14:41Виллы и украшения: муж предложил Алсу добра на три миллиарда за сохранение семьи 14:32Вслед за Пугачевой: покинувшая Россию Собчак накопила на старость за границей – давно обживается 11:55МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕСТ СССР: насколько вы знаете песни Татьяны и Сергея Никитиных? Отгадаете по 1 строчке? 11:18[ТЕСТ] узнайте любимый фильм СССР по яркой фразе – дайте 8 правильных ответов! 10:12Куда сходить в Москве и России: афиша с 29 июня по 9 июля 09:27"Перебежчиков нигде не любят": Кравец высказалась об увольнении Хаматовой. 09:00Даже стихи читают "под фанеру": Остроумова раскрыла изнанку кремлевских концертов 06:27Примадонна под прикрытием: когда родилась Пугачева на самом деле? 03:12"Его я использую": Решетова раскрыла фаворита задолго до скандала с Алсу 00:02Сосед – Дятел, а муж – Орел? Вот как это определить! 22:36Возвращает молодость: названа популярная этим летом косметическая процедура у звезд 22:34Кто пытается оправдать обвиненную в угрозах расправы над журналисткой Успенскую? 22:07Кудрявцева устроила публичную истерику из-за мелочи: Где нормально? 21:58Тест для модников и модниц: угадайте фильм из СССР по женскому платью 21:10Конфликт обостряется: Успенская подлила масла в огонь вражды с Киркоровым 20:48Шок! Нетребко и Эйвазов разводятся спустя 10 лет совместной жизни 20:03Избавившаяся от квартиры в Москве Варнава сделала заявление: Что за отношение?! 19:54Траурный вид борющейся с раком Кейт Миддлтон всполошил общественность 19:19Раскрыты подробности состояния угодившего в реанимацию Кушанашвили 18:15Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом 17:36Поведение вступившей в открытый конфликт с разлучницей Решетовой Алсу вызвало тревогу 16:55Вскрылся гнусный обман приехавшей в Москву Дженнифер Лопес: коварная история 16:48ТЕСТ для патриотов кинокомедии СССР: готовы узнать название фильма по 1 кадру? 15:56Почему фестивалю Вайкуле с Пугачевой прочат "полнейший провал": Перекрыла себе кислород 15:49Работает без устали: раскрыты баснословные гонорары 64-летнего Игоря Николаева 13:53ТЕСТ: телепорт за школьную парту – достойны ли вы стать лидером класса? 12:26"Лето в Москве": жители столицы получают новые возможности для досуга 10:52"Доктор меня предупредил": 87-летняя Немоляева вернулась к работе после ковида 10:45Распахнувшая халат Ковальчук повернула время вспять – первая фотография 10:00Новая стройка: перспективы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" 09:08"Я рад, что дети не стали артистами": как живет солист ВИА "Ялла" Фаррух Закиров 08:22"Внебрачный сын" Абдулова сообщил о страшном скандала в семье из-за ДНК-теста 06:16Сильная и одинокая: превратности личной жизни Нонны Мордюковой 03:00Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино 00:05ТОП-5 необычных поводов для тату: от обручения до карьерного роста 22:16"Мораль – г***, у меня свой закон": Виторган грубо отрекся от норм поведения 22:01Покинувшую Россию Бузову заподозрили в интрижке с женатым мужчиной 20:29Нонна Гришаева раскрыла главный секрет своего счастливого 17-летнего брака
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Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением

Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением
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Российская актриса описала Жерара Депардье как наглого и неуправляемого актера.

В недавнем интервью народная артистка России Наталья Гвоздикова рассказала о своих впечатлениях от работы с французским актером Жераром Депардье. По ее словам, он является выдающимся актером, однако он также известен своим вызывающим поведением, особенно когда дело касается употребления алкогольных напитков.

По словам Гвоздиковой, она впервые столкнулась с Депардье на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи в 1996 году, где он вел себя крайне неподобающим образом: напился, упал, сломал унитаз и разбил нос, а затем продолжал пить водку стаканами.

Когда актеры встречались на съемочной площадке, между ними возникали разногласия. Депардье считал, что Гвоздикова недостаточно знает творчество Достоевского и Шекспира, в то время как она полагала, что он плохо разбирается в личности Распутина, которого ему предстояло сыграть. При этом Жерар проявлял к Наталье знаки внимания, что она восприняла как симпатию с его стороны.

Напомним, Россия является особенным местом для Жерара Депардье. В 2013-м он получил российское гражданство, после чего нередко делился планами на жизнь в самой большой стране. Около шести лет назад он даже прописался в Новосибирске. Но в 2022-м из-за политической позиции отвернулся от РФ.

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27 июня 2024, 21:17
Жерар Депардье. Фото: YouTube
YouTube / @RTVItainment• Требует проверки

Фоторепортаж

Как Лукашенко и Депардье отдыхали в поле

Сначала сам глава государства устроил Депардье небольшую экскурсию по своим владениям
Лукашенко показала актеру территории своей резиденции и познакомил с белорусским сельским хозяйством
Прогуливаясь по белорусским просторам, Депардье и президент взяли в руки косы
Лукашенко показал французу на личном примере, как убирать траву ручным способом
Депардье тоже взялся за инструмент и по примеру Лукашенко начал косить траву
Президент Белоруссии и Жерар Депардье вместе покормили коня
Президент и актер в неформальной обстановке побеседовали на темы поддержки сельского хозяйства в современном мире

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