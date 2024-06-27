Напился, сломал унитаз: Депардье шокировал крайне неподобающим поведением

В недавнем интервью народная артистка России Наталья Гвоздикова рассказала о своих впечатлениях от работы с французским актером Жераром Депардье. По ее словам, он является выдающимся актером, однако он также известен своим вызывающим поведением, особенно когда дело касается употребления алкогольных напитков.По словам Гвоздиковой, она впервые столкнулась с Депардье на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи в 1996 году, где он вел себя крайне неподобающим образом: напился, упал, сломал унитаз и разбил нос, а затем продолжал пить водку стаканами.
Когда актеры встречались на съемочной площадке, между ними возникали разногласия. Депардье считал, что Гвоздикова недостаточно знает творчество Достоевского и Шекспира, в то время как она полагала, что он плохо разбирается в личности Распутина, которого ему предстояло сыграть. При этом Жерар проявлял к Наталье знаки внимания, что она восприняла как симпатию с его стороны.
Напомним, Россия является особенным местом для Жерара Депардье. В 2013-м он получил российское гражданство, после чего нередко делился планами на жизнь в самой большой стране. Около шести лет назад он даже прописался в Новосибирске. Но в 2022-м из-за политической позиции отвернулся от РФ.