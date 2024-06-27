Ностальгический тест: угадайте известного актера из СССР по первой роли в кино

"Ощутила, что такое алкоголизм": Варнава едва не спилась из-за проблем

Актриса Екатерина Варнава откровенно рассказала о своей зависимости от алкоголя. Не так давно Екатерина Варнава вернулась к работе после продолжительной жизни без камер, сцены и светских тусовок.