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Среда 26 июня

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Новый скандал с Бритни Спирс: певице пришлось оправдываться перед народом

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В Сеть просочились снимки Бритни Спирс в неприглядном виде, после чего знаменитость вышла на связь.

Освободившись от опеки отца, американская певица Бритни Спирс стала вести, судя по публикациям в популярной социальной сети, праздный образ жизни. Знаменитость нередко выкладывает в интернет кадры, которые многих шокируют своей откровенностью и легкомысленностью. Поведение артистки нередко вызывает вопросы у публики. Например, адекватна ли поп-звезда. На эти мысли наталкивают, в частности, несуразные танцы Бритни или ее позирования перед камерой. Во многом благодаря этому Спирс остается популярной и обсуждаемой персоной, поэтому папарацци пристально следят за ее перемещениями.

На днях в Сети благодаря им появились снимки певицы в неприглядном виде. Интернет-пользователи обратили внимание, что знаменитость прибавила в весе, а также обзавелась целлюлитом. Эти кадры шокировали не только общественность, но и саму артистку. Она устроила скандал и обвинила издания, опубликовавшие фотографии, в использовании фотошопа. Вскоре Бритни Спирс сняла новое видео, которым решила доказать свою привлекательность – то есть просто оправдаться.

Бритни Спирс. Фото: соцсети
Бритни Спирс. Фото: соцсети

На кадрах она предстала в том же платье, в котором её запечатлели папарацци. Певица написала, что понимает, что её тело не идеально. Однако она утверждает, что у неё нет целлюлита.

Однако и Бритни Спирс, и пользователям интернета при просмотре кадров стоит учитывать, с какого ракурса и в каких условиях были сделаны фотографии, чтобы дать объективную оценку.

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26 июня 2024, 18:15
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