Тест: угадайте советский фильм по прическе легендарных актрис из СССР

Эти звезды Голливуда помешаны на здоровом образе жизни

Здоровый образ жизни – это не только мода, но и необходимость для тех, кто хочет дольше оставаться молодым и здоровым. Среди голливудских звезд есть актёры, которые не просто следят за своим здоровьем, но и придерживаются определенных принципов в питании и физической активности. Джаред Лето – музыкант, актер и вегетарианец.