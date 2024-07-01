Новая жизнь: Земфира* готовит чес по пристанищам покинувших Россию артистов

Певица Земфира* сделала объявление для поклонников.

Пару недель назад Земфира* сообщила о завершении тура, который начался два с половиной года назад. В числе последних городов оказались Варшава, Таллин и Кишинев. Дав завершающий концерт, артистка заявила, что дальше наступает "новая жизнь". А на днях неожиданно сообщила, что готовит новый чес – то ли в рамках вышеупомянутого тура, то ли новые концерты не являются его частью.

Осенью Земфира* ради выступлений планирует посетить пристанища покинувших Россию артистов, в частности Кипр, Грузию, Чехию и Латвию. Также певица заглянет в Сербию.

Первый концерт исполнительница хита "Хочешь?" даст как раз таки в Белграде. Он запланирован на 13 сентября. Через два дня Земфира* появится в Лимассоле, а еще спустя трое суток – в Тбилиси. В октябре артистка споет для поклонников в Праге, 7-го, и в Риге, 13-го.

Ранее появился слух о возвращении Земфиры*, которая в последние годы проживает во Франции, в Россию. Якобы певица прилетала на родину ради услуг стоматолога, однако эта информация не была подтверждена. Тогда в качестве доказательства некоторые издания представили старое фото, на котором запечатлена певица на одной из улиц Москвы.

* Земфира Рамазанова внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.