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Вторник 2 июля

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"Борщева – сценический псевдоним": звезда Comedy Woman рассекретила настоящую фамилию

"Борщева – сценический псевдоним": звезда Comedy Woman рассекретила настоящую фамилию
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Елена Борщева не могла пропустить грандиозный международный кинофестиваль "Антарес", который прошел в Сочи в конце июня. Фильмы, спектакли, мастер-классы – тут было, что выбрать. После очередного конкурсного показа со звездой Comedy Woman с встретился корреспондент "Дни.ру".

В 2004 году Елена Борщева познакомилась со своим будущим мужем – тренером по фитнесу Валерием Юшкевичем. А 2 июля 2005 года они поженились. И сегодня звезда экрана отмечает 19-летие совместной жизни. Эту свадьбу называют "гранатовой", "криптоновой" или "гиацинтовой".

"Вступив в брак, я сменила фамилию и стала по документам Юшкевич, – призналась знаменитость. – Хотя поначалу, давая автографы, путалась (смеется). На всех документах ведь я подписываюсь фамилией мужа. А для поклонников осталась Борщевой. Сегодня этой мой сценический псевдоним".

Стоит заметить, что так поступали многие звезды. Например, когда в 1969 году Алла Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса, то тоже сменила фамилию и стала по документам Аллой Борисовной Орбакене. Это было поступком с ее стороны — все-таки фамилия Пугачевой на тот момент была уже известна в эстрадной среде. После развода в 1973-м артистка вновь официально стала Пугачевой. Потом у нее будет еще четыре мужа, но их фамилии Примадонна уже не брала и документы не меняла.

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2 июля 2024, 14:10
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Елена Борщева восхитила маленькой дочкой

Турнир состоял из трех туров по 45 минут.
Не смотря на то что искусство foodstyle относительно новое в России, на российском рынке огромное количество талантливых фотохудожников, которые специализируются на фото и видео съемке продуктов, напитков, блюд.
Композиции отличались особой сложностью исполнения.
Гости и зрители смогли с расстояния вытянутой руки наблюдать за искусным процессом фотографов.
Каждый участник шоу оставил неизгладимые эмоции в сердцах судей и гостей.
Елена Борщева (Санта Мария Хульевна Герра) с дочкой.
Григорий Шевчук (телеведущий программы "Званый Ужин").
Как успели заметить звездные гости мероприятия, у всех моментально разыгрывался аппетит от красоты подготовленных блюд.

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