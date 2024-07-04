Шокирующее фото перенесшего две операции онкобольного Кушанашвили утекло в Сеть

Госпитализированный журналист и шоумен Отар Кушанашвили рассказал о своем состоянии.

Пару недель назад поступили тревожные сообщения о срочной госпитализации Отара Кушанашвили, который ранее открыто жаловался на серьезные проблемы со здоровьем, в частности, на острую боль в животе и в области сердца. Как стало известно общественности, журналисту диагностировали непроходимость кишечника, что привело сразу к двум операциям – чистке организма и резекции желудка. Также врачи обнаружили злокачественную опухоль, поэтому его готовят еще к двум хирургическим вмешательствам. А еще у него развился перитонит – смертельно опасное заболевание.

При этом Отар Кушанашвили сохраняет оптимизм. О своем настрое на скорейшее выздоровление светский обозреватель сообщил лично, разместив в своем телеграм-канале несколько аудиосообщений. В недавнем материале журналист заявил, что ни одна болезнь не сможет его одолеть.

"Я [буду] насмерть биться с этими кружочками в организме, соглашаться на все, что говорят врачи", – сказал онкобольной шоумен хриплым голосом.

Также в телеграм-канале Отара Кушанашвили появилось его фото, сделанное в медучреждении. На фотографии он запечатлен с широкой улыбкой, что еще раз показывает его позитивный настрой. Для кадра шоумен, находящийся под капельницей, сжал кулак. В то время как поступают тревожные сообщения, его внешний вид шокирует людей в хорошем смысле. Глядя на него, нельзя сказать, что он страдает от серьезных заболеваний.