Как избавиться от чувства вины и стыда: советы психотерапевта

Живете под гнетом стыда или тонете в болоте вины? Пора подойти к вашим эмоциям с конструктивной позиции.



Каждый из нас хоть раз испытывал чувство стыда, многие ощущали вину. Как понять, естественные ли это эмоции или патологические? И как перестать их испытывать, если они приносят не пользу, а вред? Разбираемся с психотерапевтом Анной Пилоян.



Чем отличается вина от стыда?

И стыд, и вина – это эмоции, которые так или иначе помогают нам социализироваться и взаимодействовать с другими людьми. Часто их путают, но различия между виной и стыдом кардинальны. Стыдно нам может быть из-за того, что какой-то наш поступок общество не одобрит, осудит нас за него. Или не общество в целом, а какие-то его представители, значимые для нас люди. Вина же – это болезненное переживание собственной “плохости” в локальном или глобальном смысле.

Когда стыд или вина ситуативны — они быстро проходят. Мы извиняемся и больше не делаем того, что вызвало чувство стыда. Просим прощения и стараемся исправить то, за что почувствовали вину. Однако порой эти эмоции имеют такие проявления, которые мешают жить, доводят до неврозов и депрессивных состояний.

Зона ответственности

Поскольку вина и стыд — социальные эмоции, зачастую их используют для того, чтобы манипулировать людьми. Причем, это может начаться с самого детства.

У обеих эмоций, по сути, один и тот же корень —ответственность. Ответственность за себя, за свои мысли, за свои действия и последствия этих действий. И родителям, воспитывающим маленького человека, важно научить его принимать эту ответственность. И поощрять за это. Но у папы и мамы не всегда есть для этого знания, умения, терпение, силы. И тогда ребенок растет в постоянном “Как тебе не стыдно!”, порой даже без объяснений, за что, собственно, ему должно быть стыдно. И в вечном ощущении вины за то, что он какой-то не такой, неправильный, неугодный родителям.

Если в детстве было что-то подобное, очень легко навесить на человека еще тонны вины и стыда. Первый маркер таких навязанных извне эмоций — их несоответствие тому, за что человек, в принципе, может нести ответственность.

Работа со стыдом и виной

Первым делом необходимо заменить сами слова “стыд” и “вина” словом “ответственность”.

Например, “Мне стыдно за то, что мои родители простые люди, а не миллионеры” и “Я чувствую ответственность за то, что мои родители простые люди, а не миллионеры”. Чувствуете разницу? Разве вы можете нести ответственность за то, какие у вас мама и папа? Нет.

Кому-то выгоден ваш стыд, поэтому вам его и навязывают. Каждый раз, когда становится стыдно, делайте такое упражнение. И если вы ни физически, ни психологически не можете исправить то, за что стыдно, то стыд патологический. А вот если вы скажете: “Я чувствую ответственность за то, что наговорила подруге гадостей”, — это нормальный, здоровый стыд. Стоит исправиться и извиниться.

С виной методика работы немного иная. За что вы чувствуете вину? К примеру, “Я виновата, что мой сын двоечник, я плохо его воспитала”. Трансформируем эту мысль: “Я ответственна за то, что мой сын двоечник, я плохо его воспитала”.

А теперь нарисуйте на листе бумаги круг. Рядом в столбик напишите, на ком еще, кроме вас, лежит ответственность за учебу сына. К примеру, на муже. На бабушке с дедушкой. На школе и конкретном учителе. На самом сыне. Уже ясно, что ответственность, как и вина, не только ваша. Заштрихуйте в круге сегменты своей ответственности и ответственности других. Видите, что даже если бы вы были идеальной матерью, ситуация с оценками все равно зависела бы не только от вас? Вот и не берите на себя лишнее.

А вот если вы и после рационального разбора продолжаете присваивать себе глобальную и чужую вину, подумайте, зачем вам это? Какие выгоды приносит ощущение себя плохой и виноватой? Какие чувства маскирует вина? Кто из окружения постоянно педалирует вашу виноватость, не дает вам о ней забыть? Если найти ответы на эти вопросы, вина постепенно рассосется. А ответственность станет здоровой — только за себя, а не за весь мир.