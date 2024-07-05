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Пятница 5 июля

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Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость

Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость
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Заслуженной артистке Юлии Пересильд не раз приходилось работать с коллегой Владимиром Машковым.

Первой совместной работой Юлии Пересильд и Владимира Машкова стала драма Алексея Учителя "Край" (2010). Тогда актриса восприняла коллегу как профессионала и трудоголика. В недавней беседе с журналистами заслуженная артистка России призналась, что работа с Машковым была для нее в удовольствие.

Вместе с тем Юлия заявила об опасности 60-летнего народного артиста. Мол, с Владимиром довольно опасно работать в кадре из-за его импровизации, и это не плохо, а, напротив, замечательно. Во второй раз Пересильд снялась с Машковым пару лет назад – в фильме "Вызов".

Кстати, Юлия и себя считает опасным партнером, а еще – других коллег, в частности, Викторию Толстоганову, а также Елену Лядову. По словам знаменитой актрисы, работая с такими профессионалами, появляется возможность "схлестнуться" и почувствовать невероятную энергию.

"Это редкость", – отметила 39-летняя актриса.

Юлия Пересильд. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Юлия Пересильд. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Напомним, Юлия Пересильд снимается в кино с 2003 года. Первой работой для нее стал сериал "Участок". Тогда она предстала перед зрителями в роли Наташи Кублаковой. За всю карьеру актриса снялась в более чем 80 кинокартинах. Звание заслуженной артистки России знаменитость получила в 2018 году.

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5 июля 2024, 16:17
Юлия Пересильд. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
kino.mail.ru✓ Надежный источник

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Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры

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