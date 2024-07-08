Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области

Российская супермодель Ирина Шейк вызвала интерес у публики, опубликовав фото с отдыха на природе. Многие немедленно решили, что знаменитость "нашлась" в Челябинской области.



На снимках Ирина показала гористую местность, живописное озеро и даже сплела браслет из клевера. Однако точное местоположение отдыха модели остается неизвестным, так как она подписала фото просто: "Нигде больше...".

В комментариях к посту люди начали шутить, предполагая, что Ирина вернулась в родные края — Челябинскую область. Некоторые отметили, что горы на озере слишком высокие для данного региона, но все равно многие увидели сходство с местными пейзажами.

Стоит отметить, что недавно Ирина Шейк демонстрировала интерес к русской литературе, публикуя фотографии книг "Доктор Живаго" и "Мастер и Маргарита". Она также поделилась снимком меню ресторана русской кухни с названиями блюд на английском языке, добавив эмодзи улыбающегося лица с сердечками.

Несмотря на то, что Ирина Шейк уже много лет живет в США, она не скрывает свою ностальгию по отношению к родине. В прошлом она посетила русский магазин на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, где приобрела русские сувениры. Также модель иногда демонстрирует архивные фото со своей мамой, сделанные в Еманжелинске (Челябинская область). В апреле она начала сотрудничество с российским брендом Gloria Jeans и даже озвучила его рекламу на русском языке.

Ирина Шейк воспитывает свою семилетнюю дочь Лею от актера Брэдли Купера. Несмотря на разрыв отношений в 2019 году, они продолжают заботиться о девочке совместно. Папарацци часто фотографируют их вместе у школы на родительских собраниях. Ирина рассказывала, что Лея изучает русский язык, сохраняя связь с родными корнями матери.