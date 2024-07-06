Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Суббота 6 июля

06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа 12:08Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 10:54Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа 10:15Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу 10:14[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 09:32От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант 08:31Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем" 08:23"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу 08:10[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 06:42Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом 03:47Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер 00:28Как избавиться от чувства вины и стыда: советы психотерапевта 22:42Тяжелые наркотики: как открестившийся от России Лева Би-2* сел на иглу 20:19[ТЕСТ] для ностальгирующих путешественников: угадай популярные направления и виды туризма в СССР 18:57"Это все очень серьезно": Буланова сделала заявление о еще одном ребенке 18:17"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой 17:01"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя 15:44Шокирующее фото перенесшего две операции онкобольного Кушанашвили утекло в Сеть 14:58[ТЕСТ] для фанатов Людмилы Гурченко: угадайте фильм по кадру с зажигательным танцем 13:41Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"? 12:37Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве 11:44Внезапная смерть чемпиона мира в 27 лет стала огромным потрясением для всех 10:06В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой 09:47[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой 08:29Вспыльчивая Бородина дала волю эмоциям после заявления о беременности 06:17Шакира отметила два года с момента нашумевшего развода: "Теперь я свободна!" 03:06Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены 00:2194 года со дня рождения Фрунзика Мкртчяна: вспоминаем культового советского артиста 22:02Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР 20:18"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем 20:17Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу 19:24"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой 18:40Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске 16:58Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене 15:42Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили 14:09В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция 13:39Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт 12:44Тест про СССР: из какого советского учебника эта картинка? 11:22Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие"
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон

Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон
87

Принцесса Уэльская Кэтрин является покровительницей Уимблдонского теннисного турнира. Каждый год она посещает турнир и вручает трофеи победителям.

Зрители могли заметить, что на груди принцессы Кейт всегда прикреплена одна особенная брошь во время ее присутствия на Уимблдоне. Это маленький темно-зелено-фиолетовый бант, который всегда прикреплен к наряду принцессы во время посещения турнира.

Журналисты издания "Hello!" сообщили, что бант не просто дань моде. Этот тонкий аксессуар является знаком уважения к Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета, месту проведения ежегодного чемпионата Уимблдона. Кейт является покровительницей клуба с 2016 года. В 1909 году клуб ввел зеленый и фиолетовый цвета в качестве своих официальных цветов.

В этом году Кейт на финале турнира не появилась — по крайней мере, на данный момент. Зато это сделали родители Миддлтон, поддержав ее традицию. 69-летняя Кэрол Миддлтон выглядела элегантно в длинном цветочном платье и белом блейзере, а 75-летний Майлк Миддлтон — в классическом темно-синем пиджаке с желтым галстуком.

Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон борется с онкологическим заболеванием. Болезнь оказала влияние на ее отношения с супругом, принцем Уильямом.

По данным источников журнала US Weekly, отношения пары стали более тесными и доверительными, чем когда-либо прежде. Во время недавних публичных мероприятий Миддлтон и Уильям выглядели необычайно близкими, часто обмениваясь взглядами и улыбками.

Подпишись в Telegram

6 июля 2024, 06:46
Кейт Миддлтон. Кадр: YouTube
Журнал "Hello!"✓ Надежный источник

По теме

Принц Гарри подавлен из-за невозможности общаться с больной раком Кейт Миддлтон

Стилист раскрыла попытки борющейся с раком Кейт Миддлтон скрыть следы химиотерапии

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов

Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов
Известный исполнитель Шура (Александр Медведев) поделился радостной новостью: он стал обладателем собственной квартиры. Об этом артист рассказал в эфире утренней передачи на ТНТ.

56-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы

56-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы
Джулия Робертс и Дэниел Модер отпраздновали 22-ю годовщину своей свадьбы. Актриса поделилась в социальных сетях трогательным снимком с поцелуем из семейного архива, подписав его: "Двадцать два года". Робертс и Модер обменялись клятвами на ранчо актрисы в Таосе в 2002 году.

Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов!

Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов!
Тест по фильму "Весна на Заречной улице" поможет вам проверить свои знания о культовой советской киноленте. Этот фильм, вышедший на экраны в 1956 году, до сих пор остается любимым для многих поколений зрителей. Ответьте на вопросы и узнайте, насколько хорошо вы помните детали этого классического произведения. 1.

Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира

Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира
Певица Юлия Савичева вышла на связь ради сообщений о страшном происшествии. Перед вылетом во Владивосток Юлия Савичева не на шутку испугалась за свою жизнь.

"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи

"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи
Телеведущая Лера Кудрявцева прервала молчание на фоне госпитализации своего друга, журналиста и шоумена Отара Кушанашвили. Отар Кушанашвили две недели находится в стенах больницы из-за ряда диагнозов – непроходимости кишечника, злокачественной опухоли и перитонита.

Выбор читателей

04/07ЧтвНепростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"? 04/07Чтв[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой 05/07Птн[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 05/07Птн[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 04/07Чтв"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой 05/07ПтнСердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России