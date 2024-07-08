Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова

Народный артист России Филипп Киркоров считает мужа Алсу образцовым отцом.

Певица Алсу намерена определять право на владение совместно нажитого имущества с бизнесменом Яном Абрамовым в суде, о чем стало известно общественности совсем недавно. Этим данным предшествовали различные слухи, связанные с разводом пары. В частности, в светских кругах шептались, что причиной разлада в семье стала неверность со стороны супруга.

Филипп Киркоров чрезвычайно обеспокоен тем, что происходит между Алсу и Яном Абрамовым, поэтому во время общения с журналистами не стал давать какую-либо оценку сложившейся в знаменитой семье ситуации. Вместе с тем певец назвал бизнесмена примерным отцом.

Кроме того, по словам артиста, Ян носил Алсу на руках на протяжении почти 20 лет. Мол, предприниматель оказывал всяческую поддержку жене, был для нее продюсером и создателем сценического образа. Киркоров заверил, что в жизни Абрамова нет места для другой женщины и что у того нет детей на стороне.

Напомним, о предстоящем разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно еще весной. И лишь относительно недавно публика активно стала обсуждать возможную причину развода. В разладе в семье многие винят модель Анастасию Решетову, которую якобы не раз замечали в компании бизнесмена. А когда сама певица публично назвала бывшую избранницу Тимати "девушкой с низким социальным статусом", народ сделал соответствующие выводы.