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Пятница 5 июля

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Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов!

Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов!
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Тест по фильму "Весна на Заречной улице" поможет вам проверить свои знания о культовой советской киноленте. Этот фильм, вышедший на экраны в 1956 году, до сих пор остается любимым для многих поколений зрителей. Ответьте на вопросы и узнайте, насколько хорошо вы помните детали этого классического произведения.

1. Кто был режиссером фильма "Весна на Заречной улице"?
а) Марлен Хуциев

б) Феликс Миронер

в) Радомир Василевский

г) Нина Иванова

2. Кто сыграл главную мужскую роль в фильме?

а) Юрий Белов

б) Николай Рыбников

в) Геннадий Юхтин

г) Валентина Пугачева

3. Кто сыграл главную женскую роль в фильме?

а) Нина Иванова

б) Валентина Пугачева

в) Юрий Белов

г) Николай Рыбников

4. Сколько лет длились съемки фильма?

а) 1 год

б) 2 года

в) 3 года

г) 4 года

5. Кто настоял на утверждении на роль Саши Савченко актера, который в итоге его и сыграл?

а) Директор картины

б) Марлен Хуциев

в) Феликс Миронер

г) Радомир Василевский

6. Кем была актриса, сыгравшую главную женскую роль, до съемок в фильме?

а) Актрисой

б) Врачом

в) Сценаристом

г) Медсестрой

7. Где проходили основные съемки фильма?

а) Москва

б) Запорожье

в) Новосибирск

г) Одесса

8. Кто обучал исполнителя главной роли варить сталь перед съемками?

а) Сталевар Григорий Пометун

б) Режиссер Марлен Хуциев

в) Оператор Радомир Василевский

г) Актер Юрий Белов

9. Какую проблему пришлось решать съемочной группе при съемках сцен со снегопадом?

а) Не было снега

б) Было слишком много снега

в) Не было специального оборудования

г) Погода была слишком теплой

10. Кто написал музыку к песне "Когда весна придет, не знаю"?

а) Борис Мокроусов

б) Алексей Фатьянов

в) Николай Рыбников

г) Пётр Тодоровский

11. Кто исполнил песню "Когда весна придет, не знаю" в фильме?

а) Николай Рыбников

б) Юрий Белов

в) Геннадий Юхтин

г) Валентина Пугачева

12. Кто аккомпанировал на гитаре во время исполнения песни?

а) Борис Мокроусов

б) Алексей Фатьянов

в) Петр Тодоровский

г) Радомир Василевский

13. Где появились улицы с названием "Заречная" после выхода фильма?

а) Только в Запорожье

б) Только в Одессе

в) В Москве и других городах

г) Нигде

14. Сколько памятников героям фильма установлено в городе, где проходили съемки?

а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

Ответы:

1. а; 2. б; 3. а; 4. в; 5. б; 6. б; 7. б; 8. а; 9. а; 10. а; 11. а; 12. в; 13. в; 14. в.

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5 июля 2024, 22:02
Кадр из х/ф "Весна на Заречной улице" (1956)
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Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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