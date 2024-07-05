Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов!

Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров давно был признан народом Королем российской эстрады. Самые масштабные шоу, самые дорогие наряды, самые обсуждаемые поступки и высказывания – он у нас такой один. Настоящим фанатам певца не составит труда пройти тест о кумире. 1.