"Виноваты оба": Чумаков выдал правду о разводе Алсу и Яна Абрамова

Певец Алексей Чумаков как друг семьи рассказал, как Алсу и Яна Абрамов переживают непростой период в отношениях.

Новость о предстоящем разводе Алсу и Яна Абрамова потрясла российский шоу-бизнес. Едва ли не все были уверены в идиллии, которая царит в семье, существующей 18 лет. Разумеется, ходили слухи о том, что в семье не так все гладко, но в этом мало кто верил.

Как оказалось, те, кто скептически относился к словам о крепкой семье, были правы. Еще весной Алсу подала на развод, что породило домыслы о причинах такого решения певицы. В частности, публика не исключает измену, которую якобы мог совершить супруг артистки. В этом контексте некоторые вспомнили, как в Сети активно обсуждали модель Анастасию Решетову как возможную любовницу бизнесмена. Правда, эти сообщения так и не получили доказательств, кроме высказываний певицы о том, что бывшая избранница Тимати является "девушкой с низким социальным статусом".

Певец Алексей Чумаков дружит с Алсу и Яном много лет, поэтому может наверняка сказать, как те переживают непростой период в отношениях. Артист заверил, что на стороне у Абрамова никого нет. Он назвал его человеком, стремящимся сохранить семью едва ли не любыми способами. В этом якобы и заключается правда о разводе супругов.

"В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись вместе", – сказал Чумаков.

Несмотря на кажущуюся непоколебимой решимость Алсу расторгнуть брак с Яном Абрамовым, Алексей все еще надеется на их примирение и сохранение семьи. Тем более, что как певица, так и ее муж находятся в настоящий момент в нелучшем состоянии.