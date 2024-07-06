[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите

Культовая советская комедия "Полосатый рейс" стала настоящим хитом проката в 1961 году, собрав более 45 миллионов зрителей. Но мало кто знает, какие сложности и опасные ситуации пришлось преодолеть создателям фильма во время съемок.



Фильм "Полосатый рейс" стал одним из самых ярких и запоминающихся комедийных хитов советского кинематографа. Его сюжет о приключениях буфетчицы и тигров на борту морского судна покорил миллионы зрителей. Однако за кадром съемки этой картины скрывалось немало интересных и порой опасных историй, о которых знают лишь немногие. В этом тесте мы предлагаем вам погрузиться в закулисье "Полосатого рейса" и узнать, какие сложности пришлось преодолеть создателям фильма, чтобы воплотить свой замысел в жизнь.

Вопросы:

1. Кто был режиссером фильма "Полосатый рейс"?

а) Владимир Фетин

б) Алексей Каплер

в) Виктор Конецкий

г) Константин Константиновский





2. Кто из актеров сыграл роль буфетчика Шулейкина?

а) Алексей Смирнов

б) Евгений Леонов

в) Василий Лановой

г) Иван Дмитриев





3. Сколько тигров снималось в фильме?

а) 5

б) 8

в) 10

г) 15





4. Какое животное, кроме тигров, снималось в фильме?

а) Медведи

б) Львы

в) Шимпанзе

г) Все вышеперечисленные





5. Кто из актеров отказался от дублера во время съемок опасных сцен?

а) Алексей Смирнов

б) Евгений Леонов

в) Василий Лановой

г) Иван Дмитриев





6. Какая сцена с участием тигров оказалась самой сложной для съемок?

а) Сцена в ванной

б) Сцена на пляже

в) Сцена с тигром в радиорубке

г) Сцена с заплывом тигров от корабля к берегу





7. Какую реплику высказала министр культуры Екатерина Фурцева по поводу сцены с обнаженным Евгением Леоновым?

а) "Фу!"

б) "Комик, что с него взять"

в) "Советский капитан не мог сбежать в окно"

г) "Это недопустимо!"





8. Кто из сценаристов фильма был профессиональным моряком?

а) Алексей Каплер

б) Виктор Конецкий

в) Владимир Фетин

г) Константин Константиновский





9. Сколько миллионов рублей планировалось потратить на съемки фильма "Полосатый рейс"?

а) 5 млн

б) 10 млн

в) 15 млн

г) 20 млн





10. Где проходили репетиции перед съемками фильма?

а) На киностудии "Ленфильм"

б) На борту сухогруза "Матрос Железняк"

в) В Ленинградском зоопарке

г) В Одессе на теплоходе "Фрязино"





11. Кто из актеров, помимо Евгения Леонова, получил всенародную славу после выхода фильма?

а) Алексей Смирнов

б) Василий Лановой

в) Иван Дмитриев

г) Константин Константиновский





12. Кто из дрессировщиков снялся в роли режиссера-дрессировщика?

а) Аркадий Рудин

б) Маргарита Назарова

в) Константин Константиновский

г) Никита Хрущев





13. Какая идея сюжета фильма "Полосатый рейс" пришла после визита императора Эфиопии в Москву?

а) Снять фильм про Маргариту Назарову

б) Снять фильм про дрессировщиков

в) Снять фильм про моряков

г) Снять фильм про цирковых животных





Ответы:

1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. а; 6. г; 7. а; 8. б; 9. в; 10. б; 11. а; 12. в; 13. а