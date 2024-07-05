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Пятница 5 июля

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Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг

Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг
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Инсайдеры раскрыли план певицы Селин Дион.

Незадолго до пандемии коронавируса Селин Дион дала последний концерт, после чего приняла решение о приостановке карьеры. Вскоре артистке озвучили страшный диагноз – синдром мышечной скованности. Тяжелая болезнь сделала невозможным возвращение артистки на сцену, поэтому она посвятила все время лечению.

Последние полгода Селин Дион, несмотря на пугающие, болезненные приступы, делала все ради новых встреч с поклонниками, в частности, восстанавливала голосовые связки. По данным инсайдеров, певица готовится активно готовится к новому концерту, посещает репетиции. Это решение в той или иной степени является опасным для исполнительницы хита My Heart Will Go On, поскольку болезнь никуда не ушла.

Приближенные к Селин Дион люди уточняют, что она даст не один концерт, а несколько. Продолжительность одного шоу составит примерно 70 минут. Певица хотела скрыть от общественности процесс подготовки к выступлениям, поскольку не знает, сколько времени займет восстановление. Однако эта информация все равно стала известна публике.

Не так давно в Сеть попали кадры, на которых запечатлена Селин Дион во время очередного приступа. Певица буквально воет от невыносимой боли. Поэтому поклонники очень переживают за артистку, которая, несмотря на тяжелую болезнь, решила снова выйти на сцену.

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5 июля 2024, 17:02
Селин Дион. Фото: YouTube / @CBCTheNational
The Sun✓ Надежный источник

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