Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением

Дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась своими мыслями о тяжелых последних годах жизни матери. Впервые после ухода мамы на тот свет Анна вышла на связь с поклонниками, рассказав о своих переживаниях и планах на будущее.

Анна отметила, что последние несколько лет были невероятно тяжелыми для ее матери. Анастасия сражалась с тяжелой болезнью, и ее страдания были очень сильными.

Однако сейчас, когда ее мама ушла из этого мира, девушка утешает себя мыслью, что ей там легче и лучше. Она планирует постепенно возвращаться к обычной жизни, помня о своей маме и радостных моментах, которые они провели вместе.

Дочь звезды подчеркнула, что для нее важно продолжать жить и быть счастливой, как это хотела бы ее мама. Анна выразила благодарность поклонникам за поддержку и теплые слова, которые они направляли ей в этот нелегкий период.

На официальной странице Анастасии Заворотнюк также появилась публикация, посвященная 40-дневию со дня ее смерти. В ней отмечается, что душа актрисы начинает свой небесный путь, а ее любовь к близким, коллегам и зрителям всегда будет жить в их сердцах. Вечная память Насте Заворотнюк, которая всегда дарила окружающим свое невероятное тепло и любовь.

Ранее в эфире программы "Сегодня вечером" на Первом канале Татьяна Навка поделилась своими воспоминаниями о том, как узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк и о том, как актриса сражалась с болезнью. Фигруристка призналась, что узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк одной из первых.