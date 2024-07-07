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ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family

ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family
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Лето 2024 года ознаменуется большим и важным событием для Soho Family – 29 июня открывается новый средиземноморский ресторан Zea!

Zea – гавань в Греции, которая служит причалом для эксклюзивных яхт и круизных судов, прибывающих в город Пирей. В нем находится одноименный порт, один из мировых центров судоходства и торговли, привлекающий к своим берегам туристов из разных уголков планеты. Под стать высокому статусу гавани Zea, новый одноименный ресторан холдинга Soho Family открылся в роскошном помещении Radisson Collection Hotel, Moscow на месте легендарного ресторана Tatler.

Фото: пресс-служба ресторана Zea
Фото: пресс-служба ресторана Zea

В интерьере также прослеживается отсылка к названию, а именно второму значению: зея – традиционный греческий злак. А как известно, цвет злака – светлый беж, который преобладает в интерьере Zea. Масштабы пространства впечатляют – здесь много света и воздуха благодаря панорамным окнам, а колонны из камня в сочетании с деревянными вставками навевают о Греции. Находясь в ресторане отправляешься в путешествие по Средиземноморью: лучи солнца, бьющие в арочные окна, напоминают о морском побережье, мандариновые деревья – о садах в подножье древних гор, а внимательный персонал – о гостеприимстве южных народов.

Кухню Zea возглавил шеф-повар Азиз Саффар, который разработал концепт и меню ресторана на основе аутентичных рецептов с использованием разнообразных и качественных ингредиентов от изысканной Франции и яркой Италии до гостеприимной Греции и колоритной Испании. В самом сердце Zea находится ледник – оазис свежайших даров моря, куда каждый день поставляются устрицы, гребешки, креветки, и, конечно, свежая рыба.

Кредит: пресс-служба ресторана Zea
Фото: пресс-служба ресторана Zea

Эта философия прекрасно раскрывается в стартерах заведения. Здесь можно найти такие деликатесы, как морской еж с северной креветкой и воздушным муссом из сыра грюйер (2200 р.) или классический иберийский Hamon 5J (5100 р.) – легендарный испанский деликатес. Идеальным началом трапезы станет террин из фуа-гра, дополненный пикантным чатни из инжира и ароматным кремом из бальзамика (1550 р.), а также виноградные улитки по-бургундски (1600 р.).

Предметом особой гордости шеф-повара стал салат Zea (2100 р.), идея которого возникла задолго до появления ресторана. Это огромный букет из латука, репы, редиса, морской спаржи, глазированного инжира, томленого в портвейне, и еще дюжины других ингредиентов, сбалансированных легким соусом. Среди салатов есть и классика, не требующая представления: например, эталонный греческий – a-la Grecque (1300 р.) с сочными томатами и сыром фета.

Среди горячих блюд представлен и целый раздел пасты, где можно найти каноничные паккери с крабом в соусе bisque (2750 р.) или ризотто с сицилийскими креветками и шафраном в духе классической итальянской кулинарии (2800 р.), а также осьминог по-андалузски с добавлением оливок и каперсов (4300 р.), перепелка с виноградом и пюре из топинамбура (1900 р.) или лопатка ягненка по-бургундски с черносливом (6200 р.), как отличное блюдо to share.

Фото: пресс-служба ресторана Zea
Фото: пресс-служба ресторана Zea

Особый акцент сделан на десертах в ресторане: список обязательных к дегустации сладких блюд возглавляет Zea (850 р.) из злаков, карамели и эспумы с козьим молоком. Французские блинчики или Crepe Suzette (1500 р.) шеф делает по классическому старинному рецепту, не требующему излишеств, приукрашивая их лишь цедрой лимона. А для тех, кто готов к экспериментам предложат десерт Olive (950 р.) с изысканной стружкой трюфеля.

В коктейльной карте Zea бар-менеджер Константин Сулименко (Londri) воплощает синтез традиций стран Средиземноморья, который сложился благодаря торговому обмену между древними портами. К примеру, Porto Montenegro (890 р.) на водке, настоянной на цедре лимона, сухом хересе и кокосовом ликере с добавлением черешни и мака вдохновлен путем из Пирея в черногорский Тиват. А Sotogrande (1050 р.) назван в честь популярного маршрута к небольшому испанскому городу. В основе коктейля сочетание джина, настоянного на лемонграссе, вермута Рин Кин Кин, алоэ и персика.

Фото: пресс-служба ресторана Zea
Фото: пресс-служба ресторана Zea

Винная карта Zea – это путешествие по побережью Европы, за ее пределы и в далекие уголки Черного моря, где каждая позиция – отражение терруара, истории и страсти местных виноделов. В нее вошли изысканные вина от легендарных производителей Средиземноморья, такие как Châteauneuf-du-Pape из Франции, Amarone из Италии, Assyrtiko из Греции, Rioja из Испании, а также Chardonnay из Калифорнии.

Гастрономические впечатления, роскошный интерьер с арочными окнами и внимательный персонал не оставят равнодушным даже самого искушенного гостя. Zea превратится в то самое место, где каждый визит станет долгожданным отпуском.

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7 июля 2024, 21:05
Фото: пресс-служба ресторана Zea
Пресс-служба ресторана Zea✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Papaya: паназиатское бистро открылось среди каменных джунглей

Фото: пресс-служба Papaya
Фото: пресс-служба Papaya
Фото: пресс-служба Papaya
Фото: пресс-служба Papaya

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