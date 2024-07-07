Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Воскресенье 7 июля

12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа 12:08Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 10:54Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа 10:15Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу 10:14[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 09:32От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант 08:31Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем" 08:23"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу 08:10[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 06:42Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом 03:47Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер 00:28Как избавиться от чувства вины и стыда: советы психотерапевта 22:42Тяжелые наркотики: как открестившийся от России Лева Би-2* сел на иглу 20:19[ТЕСТ] для ностальгирующих путешественников: угадай популярные направления и виды туризма в СССР 18:57"Это все очень серьезно": Буланова сделала заявление о еще одном ребенке 18:17"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой 17:01"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя 15:44Шокирующее фото перенесшего две операции онкобольного Кушанашвили утекло в Сеть 14:58[ТЕСТ] для фанатов Людмилы Гурченко: угадайте фильм по кадру с зажигательным танцем 13:41Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"? 12:37Общественная палата выступила с предложениями по голосованию в Москве 11:44Внезапная смерть чемпиона мира в 27 лет стала огромным потрясением для всех 10:06В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой 09:47[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой 08:29Вспыльчивая Бородина дала волю эмоциям после заявления о беременности 06:17Шакира отметила два года с момента нашумевшего развода: "Теперь я свободна!" 03:06Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены 00:2194 года со дня рождения Фрунзика Мкртчяна: вспоминаем культового советского артиста 22:02Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР 20:18"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Топ 5 звездных провалов в ринопластике

Топ 5 звездных провалов в ринопластике
208
Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Даже безграничные возможности звезд не являются гарантией идеального результата. Это еще раз доказывает: отправляясь к пластическому хирургу, важно все продумать до мелочей.

Патрик Демпси. Звезда сериала «Анатомия страсти», конечно, не является жертвой пластики. Но он тот, про кого можно сказать: до ринопластики было лучше. Подробности обращения к хирургу никто точно не знает, но говорят, что Патрику не нравилась переносица и форма, напоминающая картошку. К выбору врача актер подошел не слишком ответственно: кончик стал непропорционально маленьким, опущенным, а переносица зрительно будто отделилась от носа. Новый вариант оказался хуже оригинала, но приятен тот факт, что Патрик сделал маленький недостаток частью своего мужского шарма и обаяния. Повторно обращаться к хирургу он не стал – Голливуд и поклонницы приняли его таким, какой он есть.

Патрик Демси. Фото: YouTube / @JimmyKimmelLive

Дженис Дикинсон. Какую цель преследовала супермодель Дженис, отправляясь на ринопластику, загадка. Ее нос и так был достаточно аккуратным и небольшим. И одной операцией девушка не ограничилась. Первое вмешательство прошло довольно удачно, Дженис было чуть больше 30 и из клиники она выпорхнула помолодевшей и свежей. Но потом одержимость молодостью и нежелание стареть, сыграло с ней злую шутку. Модель опять решила подправить нос, после чего он стал существовать как будто отдельно от лица. Никакой пропорциональности и гармонии. Кроме того, новый нос получился заостренным, благодаря чему стерлись все следы некогда незаурядной и интересной внешности.

Дженис Дикинсон. Фото: YouTube / @EntertainmentTonight

Дженнифер Грей. Успех фильма «Грязные танцы» был настолько ярким, что ни у кого не было сомнений: исполнительницу роли Бэби ждет большое будущее. И наверное, так и было бы. Но Грей решила, что ее нос не вписывается в голливудские каноны красоты. После ринопластики он действительно стал более аристократичным и утонченным. Но избавившись от характерной горбинки, которая делала образ нестандартным, все открытые перед молодой актрисой двери тут же закрылись. Оказалось, что никому не интересно красивое, но потерявшее свою изюминку лицо. Дженнифер так и осталась актрисой одной роли.

Дженнифер Грей. Фото: YouTube / @People

Пэрис Хилтон. Всем известная светская львица ничем выдающимся не прославилась, но привлекать внимание к своей персоне любила с раннего детства. Своей внешностью она была недовольна и мечтала, как только станет возможно, увеличить грудь и исправить нос. Любые капризы состоятельная семья Хилтон могла исполнить, хотя отец Пэрис от таких шагов дочь отговаривал. Пэрис сделала по-своему, и с каждым новым походом в клинику становилась похожа на куклу. Нос, конечно, стал гораздо меньше и тоньше, но пропорциям лица перестал отвечать.

Пэрис Хилтон. Фото: YouTube / @ABCNews

Тори Спеллинг. Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» одна из немногих, кто открыто признает коррекцию носа и пластику груди. Возможно, исход был бы другим, но актриса очень поспешила и сделала ринопластику в довольно юном возрасте. Проводить операцию так рано было нельзя: через какое-то время на носу стали появляться вмятины, бугры, он стал асимметричным и исказил пропорции лица. Надо отдать должное Тори: актриса приняла себя, продолжила сниматься, сделала неплохую карьеру в качестве писательницы и счастлива как многодетная мать и жена.

Тори Спеллинг. Фото: YouTube / @TheDrewBarrymoreShow

Подпишись в Telegram

7 июля 2024, 12:25
Изображение сгенерировано при помощи Midjourney
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Гурченко изменилась из-за пластических операций

Фото: Andrey Fedechko / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

По теме

Кошачий взгляд: хирург Алексанян раскрыл факты о трендовой операции

Доктор Алексанян развеял 5 мифов о подготовке к пластике

[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов

[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов
Советская кухня – наследница дореволюционной кулинарной культуры, но с собственными особенностями, сформированными в период социалистического строительства. Несмотря на дефицит продуктов и ограниченность ассортимента, советская кухня стала неотъемлемой частью национальной гастрономической традиции. Русская кухня имеет многовековую историю, которая складывалась под влиянием различных факторов – географических, культурных, политических.

Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах

Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах
Давайте вспомним самые яркие и запоминающиеся любовные истории, которые нашли свое отражение на российских телеэкранах. Любовь всегда была одной из ключевых тем в мире кино и телевидения.

[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите

[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите
Культовая советская комедия "Полосатый рейс" стала настоящим хитом проката в 1961 году, собрав более 45 миллионов зрителей. Но мало кто знает, какие сложности и опасные ситуации пришлось преодолеть создателям фильма во время съемок. Фильм "Полосатый рейс" стал одним из самых ярких и запоминающихся комедийных хитов советского кинематографа.

Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего?

Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего?
При выборе татуировки важно учитывать её символическое значение и тот посыл, который она будет нести, чтобы выбранные изображения стали не просто украшением, но и проявлением вашего внутреннего "Я". Татуировки нравятся многим людям, независимо от возраста и профессии.

[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов

[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов
Несмотря на то, что Советского Союза давно нет, многие до сих пор вспоминают те времена с ностальгией. Однако реальность жизни в СССР была далека от идеальной картинки. Как же на самом деле жили люди в Советском Союзе? В этом поможет разобраться уникальный тест. Советский Союз ушел в историю уже почти 30 лет назад, но для многих он по-прежнему остается чем-то вроде "золотого века", когда люди жили спокойно, уверенно смотрели в будущее, а общество было более сплоченным и добрым.

Выбор читателей

05/07ПтнТест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 06/07СбтДочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06/07Сбт[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 05/07Птн"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 05/07ПтнКороль и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 05/07ПтнПересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость