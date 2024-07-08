Получившая иск психолог Степанова пнула нового спутника Решетовой: Шкурность

Анастасия Решетова улетела в Бодрум, подальше от интриг и сплетен. Компанию ей составил ее стилист и друг Алеко, которым мгновенно попал под словесный обстрел психолога Вероники Степановой.

Модель Анастасия Решетова находится на гребне своей славы и то и дело становится предметов инфоповодов. Не так давно она подала заявление в полицию на психолога Степанову за то, что та назвала бывшую Тимати девушкой легкого поведения. С тех пор пинг-понг из взаимных претензий продолжается, а публика, запасшись поп-корном, следит за новостями.

Под обстрел психолога попал стилист Алеко, сопровождавший Решетову на отдыхе в Турции. Степанова назвала его одним из тех мужчин, которые выбирают женщину с целью выгоды. Когда на первых страницах таблоидов мелькала Надежда Стрелец, Алеко был рядом, вперед подалась Ксения Бородина – стилист поддерживает ее под руку на всех фото, теперь пришло время Решетовой.

По мнению психолога, подобные Алеко мужчины сегодня есть почти у каждой знаменитой и свободной девушки. Она уверена, такого сорта люди обязательно "присасываются" к тем, кто в зените славы и финансового успеха. Степанова отметила: у таких мужчин можно заметить некоторые особенности, в частности женоподобность.

"Льстивость, дипломатичность, дружелюбность, ненадежность, услужливость, прекрасное чувство юмора, шкурность и нарциссичность", – пнула нового спутника Решетовой в своем ТГ-канале Вероника.

Ни тот, ни другая не дали никакой реакции на слова Степановой, пока они наслаждаются совместным отдыхом. Не исключено, что ответом будет новое заявление, уже от Алеко.

Напомним, Анастасия Решетова получила большую дозу пиара благодаря разводу Алсу и Яна Абрамова. Модель уже имеет репутацию разлучницы, многие считают, что именно она стала причиной разрыва отношений между Аленой Шишковой и Тимати в 2015 году.