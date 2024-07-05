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Пятница 5 июля

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Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом

Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом
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Недавно стало известно, что Кейт Миддлтон борется с онкологическим заболеванием. Болезнь оказала влияние на ее отношения с супругом, принцем Уильямом.

По данным источников журнала US Weekly, отношения пары стали более тесными и доверительными, чем когда-либо прежде. Во время недавних публичных мероприятий Миддлтон и Уильям выглядели необычайно близкими, часто обмениваясь взглядами и улыбками.

Один источник сообщил: "Уильям и Кейт кажутся другой парой! Раньше они были более сдержанными. Но теперь они не могут не смотреть друг на друга и не улыбаться". На церемонии Trooping the Colour Уильям был неотступно рядом с Кейт, оказывая ей поддержку и ободряя ее. По данным издания, принц был очень благодарен супруге за то, что она была рядом с ним, поскольку это мероприятие было очень важно для короля Карла III.

В то время как Миддлтон проходит курс лечения, Уильям взял на себя большую часть семейных обязанностей и своей работы. По словам второго источника, наследник престола любит читать детям на ночь и играть с ними в спортивные игры. Когда у Кейт есть силы, она готовит для семьи или занимается с детьми творчеством.

Дети еще больше сблизили пару. Собеседник издания назвал супругов доверенными лицами друг друга. Они не забывают устраивать свидания, даже если это означает совместный вечер дома.

Ранее стало известно, что Кейт Миддлтон пыталась скрыть последствия химиотерапии во время первого выхода в свет после новостей об онкологическом заболевании. Принцесса Уэльская использовала парик, макияж и нарастила брови.

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5 июля 2024, 06:42
Кейт Миддлтон. Скриншот: YouTube-канал "The Royal Family"
Us Weekly✓ Надежный источник

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