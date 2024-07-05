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Пятница 5 июля

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Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем"

Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем"
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Личная жизнь певицы Анны Семенович вновь стала объектом пристального внимания после музыкальной премии "Муз-ТV". Появление на мероприятии в сопровождении импозантного мужчины вызвало не только интерес поклонников, но и недовольство супруги нового избранника Дениса – Марины.

Марина, проживающая с сыном в Германии, в беседе с журналистами выразила возмущение романом своего мужа со звездой эстрады. По ее словам, Денис регулярно отправлял им с ребенком 2 000 евро ежемесячно и она была не в курсе его отношений с Анной.

Семенович и Денис оперативно прояснили ситуацию, заявив, что развод между ними находится в процессе и к осени должен быть завершен. По словам Анны, развод в Германии длительный и перед оформлением необходимо прожить год раздельно.

Артистка и ее избранник также выразили удивление по поводу заявлений Марины, поскольку, по их данным, у женщины уже была собственная личная жизнь. "Моя бывшая жена — очень эмоциональная женщина. Возможно, ее что-то расстроило. На момент моего знакомства с Анной я по бумагам все еще был в браке. И до сих пор нахожусь в процессе развода. Надеюсь, скоро он завершится. По факту мы с моей бывшей женой уже долго не живем вместе. Каждый имеет свою личную жизнь, в том числе и моя бывшая жена", — говорил Денис.

Недавно Марина снова обратилась к журналистам KP.RU с уже добрыми новостями. Оказывается, Денису удалось прийти к компромиссу с матерью своего ребенка:

"Хочу вам сказать, что с Денисом у нас конфликт исчерпан, разногласий больше нет, по его приезду в Германию мы инициируем процесс развода и дальше каждый пойдет своим путем. Мы будем пытаться сохранить хорошие отношения и воспитывать нашего общего сына. Мы все урегулировали и претензий больше нет друг к другу", — рассказала она.

Анна Семенович оказалась рада тому факту, что Денису и его бывшей жене удалось урегулировать все конфликтные ситуации ради их сына. "Мы – женщины – натуры эмоциональные, в порыве обиды и каких-то триггеров можем наговорить неправды, что, к сожалению, сделала Марина. Видимо, она не совсем совладала с эмоциями, такое бывает. Я все понимаю", — отметила знаменитость.

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5 июля 2024, 08:31
Анна Семенович. Фото: Соцсети
KP.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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