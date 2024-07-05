[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской

1. Продолжите цитату: "И никакие связи не помогут сделать ножку — маленькой, душу — большой..."
А – ....и сердце — справедливым;
Б – ...любовь – сильной;
В – ...ум – потрясающим.
2. "Ее родную сестру съел людоед, отравился и умер. Сами видите, Ваше Величество, какие в этой семье ядовитые характеры" – кто, кому и о ком это говорил?
А – Лесничий – Королю – о своей жене;
Б – Мачеха – Королю – о Золушке;
В – Сестры – Принцу – о Золушке.
3. "..не реви, король — вдовец, я и тебя пристрою", – говорила мачеха Золушки родной дочери. А как звали эту дочь?
А – Вероника;
Б – Изольда;
В – Марианна.
4 . "Работаю как лошадь! Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю...". Чем еще хвалилась мачеха перед Золушкой?
А – "...Ссорюсь с соседями";
Б – "...Добываю и добиваюсь"
В – "....Влюбляюсь и сватаю".
5. "Его Высочество, чтобы развеять грусть-тоску, изволили бежать..." Куда бежал Принц?
А – "за тридевять земель".
Б – "за прекрасной незнакомкой";
В – "куда глаза глядят".
6. Мачеха разрешила Золушке побежать в парк и постоять под королевскими окнами. "Но прибери в комнатах, вымой окна, натри пол, выбели кухню, выполи грядки, посади под окнами семь розовых кустов, познай самое себя, накорми домашний скот, и намели кофе на семь недель". Какое задание здесь лишнее?
А – Намели кофе на семь недель;
Б – Познай самое себя;
В – Накорми домашний скот.
ОТВЕТЫ
1 – А – ....и сердце — справедливым;
2 – А – Лесничий – Королю – о своей жене;
3 – В – Марианна.
4 – Б – "Добываю и добиваюсь";
5 – А – "за тридевять земель";
6 – В – Накорми домашний скот.