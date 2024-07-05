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Пятница 5 июля

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[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты
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Фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" вышел на экраны в 1988 году и сразу полюбился зрителям. Великолепный актерский состав, блистательная стилизация под документальные съемки 1924 года, сатирическое содержание – зрители выучили фильм наизусть. Ведь это лучшая экранизация повести Михаила Булгакова! Давайте вспомним кинокартину вместе!

1. Продолжите список "жилтоварищей" из нового домоуправления дома на Пречистенке: Швондер, Вяземская, товарищ Пеструхин и товарищ...

А – Жариков;

Б – Жаровкин;

В – Булгаков.

Фото: кадр из фильма

2. В скольких комнатах живет и работает профессор Преображенский?

А – В пяти;

Б – В шести;

В – В семи.

Фото: кадр из фильма

3. С чем, по мнению жилтоварищей, профессор мог бы объединить смотровую при уплотнении?

А – С кабинетом;

Б – Со столовой;

В – С приемной.

Фото: кадр из фильма

4. Как зовут доктора Борменталя?

А – Илья Петрович;

Б – Иван Арнольдович;

В – Михаил Афанасьевич.

Фото: кадр из фильма

5. Как эксперимент ставил в своей клинике профессор Преображенский?

А – Заставлял больных петь хором;

Б – Заставлял читать "Правду";

В – Заставлял изучать труды Маркса.

Фото: кадр из фильма

6. Разруха, по мнению профессора Преображенского, не в клозетах, а в...

А – В сердцах;

Б – В мозгах;

В – В головах.

Фото: кадр из фильма

7. Чей портрет разбил Шарик?

А – Профессора Мечникова;

Б – Доктора Борменталя;

В – Александра Пушкина.

Фото: кадр из фильма

8. Какое событие, по мнению Дарьи Петровны, должно было произойти 4 мая 1925 года?

А – Земля налетит на небесную ось;

Б – Наступит второе пришествие;

В – Шариков окончательно станет человеком.

Фото: кадр из фильма

9. С какой целью "со Пскова" пришла в квартиру профессора странница?

А – Пришла получить яичники обезьяны;

Б – Пришла собачку говорящую посмотреть;

В – Пришла просить милостыню.

Фото: кадр из фильма

10. Кем был отец доктора Борменталя?

А – Кафедральным протоиереем.

Б – Недорезанным буржуем;

В – Судебным следователем в Вильно.

Фото: кадр из фильма

ОТВЕТЫ

1 – Б – Жаровкин;

2 – В – В семи;

3 -А – С кабинетом;

4 – Б – Иван Арнольдович;

5 – Б – Заставлял читать "Правду";

6 – В – В головах;

7 - А – Профессора Мечникова;

8 – А – Земля налетит на небесную ось;

9 – Б – Пришла собачку говорящую посмотреть;

10 – В – Судебным следователем в Вильно.

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5 июля 2024, 10:14
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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