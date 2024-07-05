[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты

"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу.

18 марта 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Со стороны казалось, что это идеальный брак. Но 24 мая 2024 года мировой судья Пресненского суда принял от певицы исковое заявление о разводе. Якобы, имела место измена супруга. Но певица и актриса Алена Кравец считает, что Алсу поступает опрометчиво. "Если бы после каждой измены люди бежали разводиться, то ни одной семьи бы не осталось, – считает мудрая Алена.