[ТЕСТ] для ностальгирующих путешественников: угадай популярные направления и виды туризма в СССР

В Советском Союзе путешествия были не только возможностью отдохнуть, но и способом познать свою страну. В этой тесте речь пойдет о самых популярных туристических направлениях, видах отдыха и особенностях туризма в СССР.

Туризм в Советском Союзе был неотъемлемой частью жизни многих граждан. Несмотря на ограниченные возможности для выезда за границу, внутри страны существовало множество разнообразных маршрутов и направлений. Государственные программы поощряли активный отдых и культурное просвещение, а туристические путевки были доступны большинству населения. Узнайте, как именно отдыхали советские туристы и какие маршруты были самыми популярными, дав правильные ответы на вопросы нового теста от "Дни.ру".

Вопрос 1. Какой город был самым популярным туристическим направлением в СССР?

a) Ленинград

b) Москва

c) Киев

d) Сочи







Вопрос 2. Какая организация занималась организацией туристических поездок внутри СССР?

a) Интурист

b) Турист

c) Совтур

d) Союзтур





Вопрос 3. Какие виды туризма были наиболее популярны среди советских граждан?

a) Пляжный отдых и горные лыжи

b) Экскурсионный туризм и походы

c) Круизы и сафари

d) Шопинг-туры и гастрономические туры





Вопрос 4. Какая из этих стран была наиболее популярной для выездного туризма среди граждан СССР?

a) США

b) Франция

c) Болгария

d) Япония





Вопрос 5. Как назывался знаменитый поезд, который курсировал между Москвой и Владивостоком, предлагая туристам уникальную возможность увидеть всю страну?

a) Красная стрела

b) Сибирский экспресс

c) Транссибирский экспресс

d) Байкальский экспресс





Вопрос 6. Какая из этих туристических достопримечательностей находилась в Грузинской ССР?

a) Кремль

b) Батуми

c) Троице-Сергиева лавра

d) Дворец пионеров





Вопрос 7. Как назывались популярные туристические путевки, которые включали в себя проезд, проживание и экскурсии?

a) Комплексные туры

b) Пакетные туры

c) Турпутевки

d) Туристические ваучеры





Вопрос 8. Какое из этих морей было популярным местом отдыха для советских туристов?

a) Средиземное море

b) Черное море

c) Балтийское море

d) Красное море





Вопрос 9. Какие из этих курортов были известны своими санаториями и лечебными источниками в СССР?

a) Карловы Вары и Баден-Баден

b) Кисловодск и Ессентуки

c) Ницца и Канны

d) Монте-Карло и Сан-Ремо





Вопрос 10. Какой вид транспорта был наиболее популярен для внутренних туристических поездок в СССР?

a) Автобус

b) Поезд

c) Самолет

d) Автомобиль





Ответы:

1. d) Сочи

2. a) Интурист

3. b) Экскурсионный туризм и походы

4. c) Болгария

5. c) Транссибирский экспресс

6. b) Батуми

7. c) Турпутевки

8. b) Черное море

9. b) Кисловодск и Ессентуки

10. b) Поезд

Туризм в СССР был уникальным явлением, отражающим особенности эпохи и менталитет советских людей. Несмотря на все ограничения, советские туристы находили способы увидеть мир, пусть даже и в пределах своей огромной страны. Эти путешествия обогащали их жизнь новыми впечатлениями и знаниями, делая их более открытыми и любознательными.