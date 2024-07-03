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Среда 3 июля

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Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР

Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР
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В новом тесте-кроссворде мы собрали самые интересные факты об СССР.

В СССР было много интересных событий и явлений, которые оставили свой след в истории. Этот тест-кроссворд позволит вам проверить, насколько хорошо вы знаете эти факты.

По вертикали:

1. Валюта Советского Союза

2. Популярный советский автомобиль, производимый на ВАЗ

3. Название советской космической станции, запущенной в 1986 году

4. Основной вид общественного транспорта в Москве

5. Советский мультфильм о крокодиле и его друге

6. Крупнейшая библиотека СССР, находящаяся в Москве

По горизонтали:

7. Лидер Советского Союза, начавший политику Перестройки

8. Символ советской эпохи, изображенный на гербе СССР

9. Название первого искусственного спутника Земли, запущенного в СССР

10. Главное место Москвы, где находится Кремль

11. Город, где проходили Олимпийские игры 1980 года

12. Основной продукт питания, который выдавался по талонам в годы дефицита

Надеемся, что этот тест-кроссворд был для вас интересным. Предлагаем вам другие тесты от нашей редакции – например, отгадать любимый фильм по кадру в вагоне поезда, или определить советскую кинокартину по кадру с поцелуем.

Ответы на тест-кроссворд:

1. Рубль; 2. Жигули; 3. Мир; 4. Метро; 5. Чебурашка; 6. Ленинская; 7. Горбачев; 8. Серп; 9. Спутник; 10. Красная; 11. Москва; 12. Мясо

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3 июля 2024, 22:02
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма

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