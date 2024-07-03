Тест-кроссворд для тех, кто любит ностальгировать: отправляйтесь по страницам истории СССР

"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. А что думают про все это оставшиеся на Родине коллеги? Татьяна Куртукова стала гостем популярного шоу "Посиделки на Дорожном радио".