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Среда 3 июля

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Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили

Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили
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Журналист и шоумен Отар Кушанашвили уже две недели находится в медучреждении.

Отар Кушанашвили незадолго до дня рождения, который он собирался отметить 22 июня, попал в реанимацию из-за острой боли в животе. В стенах медучреждения журналисту диагностировали непроходимость кишечника, а позднее – злокачественную опухоль. Из-за болезней шоумен перенес две операции – чистку организма и резекцию желудка.

Как только состояние Отара станет стабильным, его доставят в столичный онкоцентр, где продолжится лечение. Пока же самочувствие Кушанашвили оставляет желать лучшего. Как рассказал его друг Владимир Полупанов, ничего нового не наблюдается. Пока шоумен приходит в себя, ему регулярно делают капельницы.

После хирургических вмешательств Отар Кушанашвили вынужден принимать снотворные препараты, так как есть проблемы со сном, добавил Полупанов. В настоящий момент задачей номер один для журналиста является восстановление ради новых обследований и еще одной операции – по удалению опухоли.

Ранее Отар Кушанашвили сам вышел на связь, чтобы рассказать о своем состоянии. Он отправил в свой телеграм-канал голосовое сообщение. Светский обозреватель донес до публики, что сдаваться не намерен. Он убежден, что сможет победить все болезни и встать на ноги.

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3 июля 2024, 15:42
Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @dnevnik_hacha
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
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