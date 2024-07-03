Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили уже две недели находится в медучреждении.

Отар Кушанашвили незадолго до дня рождения, который он собирался отметить 22 июня, попал в реанимацию из-за острой боли в животе. В стенах медучреждения журналисту диагностировали непроходимость кишечника, а позднее – злокачественную опухоль. Из-за болезней шоумен перенес две операции – чистку организма и резекцию желудка.

Как только состояние Отара станет стабильным, его доставят в столичный онкоцентр, где продолжится лечение. Пока же самочувствие Кушанашвили оставляет желать лучшего. Как рассказал его друг Владимир Полупанов, ничего нового не наблюдается. Пока шоумен приходит в себя, ему регулярно делают капельницы.

После хирургических вмешательств Отар Кушанашвили вынужден принимать снотворные препараты, так как есть проблемы со сном, добавил Полупанов. В настоящий момент задачей номер один для журналиста является восстановление ради новых обследований и еще одной операции – по удалению опухоли.

Ранее Отар Кушанашвили сам вышел на связь, чтобы рассказать о своем состоянии. Он отправил в свой телеграм-канал голосовое сообщение. Светский обозреватель донес до публики, что сдаваться не намерен. Он убежден, что сможет победить все болезни и встать на ноги.