Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене

Певец Стас Пьеха честно рассказал о неверности.

На данный момент 43-летний Стас Пьеха является одним из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса. За его плечами – один неудачный брак, благодаря которому на свет появился сын артиста Петр (сегодня ему уже 10 лет). В настоящий момент певец одинок, хотя едва ли не всю жизнь был связан романтическими отношениями со многими девушками.

В жизни Стаса Пьехи были случаи, когда он, не завершив один роман, начинал новый. "Я изменял. У меня был совершенно дурной период, когда я попадал во множественные отношения. Когда [девушки] становились в курсе, то вся эта система разрушалась. Это была деструктивная система, где мне требовалось большое количество любви и признания, где я недокомпенсировал то, что недополучил", – признался артист в недавнем интервью Лауре Джугелия.

Из-за такого образа жизни Стас Пьеха попал в клинику неврозов. В тот момент певец столкнулся с истощением из-за спектра чувств, например, стыда и вины. "Это [такой образ жизни] жуткий афродизиак, как про тех кроликов, которые занимаются любовью до тех пор, пока у них сердце не отказывает", – вспомнил артист.

Лаура Джугелия и Стас Пьеха. Фото: YouTube / @FAMETIMETV

В том числе поэтому Стас Пьеха принял решение пожить в одиночестве. Но он не отказывается от возможной любви. Будущую избранницу он видит спокойной. Мол, она не должна устраивать эмоциональные качели. Певец понял, что просто не сможет находиться рядом с женщиной, которая будет создавать тревожные ситуации.