Шакира отметила два года с момента нашумевшего развода: "Теперь я свободна!"

Шакира отмечает двухлетие своей свободы после развода с испанским футболистом Жераром Пике. Их брак длился 11 лет, и у них есть два сына.



В свежем интервью певица рассказала, что отношения с мужем стали препятствием для ее карьеры и творчества. Шакира выразила радость своей новой свободы, подчеркнув, что теперь она может по-настоящему сосредоточиться на своей работе.

Ее последний альбом "Женщины больше не плачут" стал первым значительным релизом после альбома "El Dorado" 2017 года. Певица также подчеркнула важность того, чтобы женщины имели право решать сами, как проявлять свои эмоции и как справляться с жизненными трудностями. Она призвала женщин быть независимыми от общественного мнения и не допускать вмешательства в свой внутренний мир.

В интервью для журнала Rolling Stone Шакира также поделилась откровениями о том, как разрыв с Жераром Пике повлиял на ее жизнь и о болезненных последствиях этого разрыва. Ее слова вызвали восторг у аудитории и подчеркнули важность самостоятельности и самовыражения для женщин в современном обществе.

Ранее певица Шакира вновь стала объектом внимания публики. Ажиотаж появился после того, как ее новый роман с актером Люсьеном Лависконтом стал предметом разговоров.



Связь между артисткой и актером, по слухам, началась после съемок видеоклипа "Puntería", в котором они оба приняли участие. Лависконт в интервью журналу Us Weekly выразил восхищение Шакирой, назвав ее одной из самых невероятных артисток на планете.