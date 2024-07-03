"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. А что думают про все это оставшиеся на Родине коллеги?



Татьяна Куртукова стала гостем популярного шоу "Посиделки на Дорожном радио". А после общения с ведущим Никитой Леоновым высказалась об отъезде Примадонны российского шоу-бизнеса.

По мнению певицы, несмотря на поступки и резкие высказывания Аллы Пугачевой, она все равно останется для многих легендой. Хотя те поклонники, что затаили на нее обиду после громких антироссийских слов, вряд ли простят Примадонну. Напомним, исполнительница хита "Миллион алых роз" назвала россиян "холопами" и "рабами".

"Алла Пугачева — это легенда! – считает Куртукова. – То, что она назвала кого-то "холопами" и "рабами" — это не политическое заявление. Хотя я бы себе никогда не позволила так выражаться. Те, кто обиделся, уже не простят".

Стоит заметить, что регулярно поливает Россию и ее жителей грязью и пятый муж Аллы Пугачевой – признанный иностранным агентом еврей-юморист. В этой связи время от времени поднимается вопрос о конфискации российского имущества звездной пары. В России они владеют замком в деревне Грязь Одинцовского района и квартирой в Филипповском переулке столицы.