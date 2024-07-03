Детали шумного развода Алсу и Абрамова Тесты Скандал из-за "внебрачно сына" Абдулова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой"Не успела": опубликованы последние слова Татьяны Тарасовой Разрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о РешетовойРазрушила семью Алсу: Штурм сделала сенсационное заявление о Решетовой "Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания"Все само": финальный аккорд Пахмутовой предвосхитил церемонию прощания Дарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышкиДарья Мороз дала волю чувствам из-за рождения малышки

Лента новостей

Среда 3 июля

20:18"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем 20:17Собянин предупредил москвичей о жаре в четверг и смене погоды в пятницу 19:24"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой 18:40Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске 16:58Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене 15:42Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили 14:09В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция 13:39Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт 12:44Тест про СССР: из какого советского учебника эта картинка? 11:22Горожан пригласили провести выходные на фестивале "Московское чаепитие" 10:40Кризис Примадонны: в семье Пугачевой начался серьезный разлад 10:30[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем 09:12"Машину разбил, квартиру продал": Селин рассказал о судьбе живущего в Грузии сына 09:11Семенович пришлось срочно оправдываться из-за отношений с женатым любовником 06:37СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек скрывают фактический конец своего брака 03:08Тому Крузу исполнилось 62 года: вспоминаем самые яркие моменты из жизни актера 00:19СТОП-техники для остановки эмоциональных качелей и тревожных состояний 22:52Мама что-нибудь придумает: Орбакайте посоветовала сбежавшей Пугачевой решить проблемы 21:51Невероятно! Изменившийся до неузнаваемости Галустян заставил народ ахнуть 21:30Затаившаяся Решетова готовится вступить в открытое противостояние из-за слов Алсу 20:09Сложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя 19:53Загадочное исчезновение Меладзе в особый день вызвало вопросы: подробности 18:38Раскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова 18:32После слухов о свадьбе Лазареву пришлось сделать заявление: уже три года 17:02Затравленная жена Петросяна продолжает войну с критиками: Нет места помойке 15:22"Могли бы быть посланы": Рудковская прилюдно устроила разборки с известным блогером 14:10"Борщева – сценический псевдоним": звезда Comedy Woman рассекретила настоящую фамилию 14:03Сделано громкое заявление о рождении у Алсу ребенка после скандального развода 13:30Сябитова шокировала рассказом об угрозах бандита взорвать ее машину 12:59"В "этом" деле я не хорош": как 52-летний Костюшкин удовлетворяет жену в койке 11:46Участники Дней культуры ОАЭ в Москве рассказали, как справиться с жарой 11:06[ТЕСТ] для путешественников: угадайте любимый фильм по кадру в вагоне поезда 10:51Борющемуся с раком Отару Кушанашвили предстоит перенести две операции 09:52[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья 09:26"Начинаю куролесить с семи утра": чем 82-летний Шакуров занимался на курорте 08:49Тимати стали задавать серьезные вопросы после заявления о разрушении семьи Алсу Решетовой 06:22Водонаева отмечает 42-летие: вспоминаем интересные факты из жизни ведущей 03:16Принц Гарри подавлен из-за невозможности общаться с больной раком Кейт Миддлтон 00:11Плакала и ловила панические атаки: Седокова пострадала из-за жесткой травли 22:13Пропавшую Ходченкову нашли за границей: счастливая 21:15Такое стоило бы скрыть: Боня выдала свой самый сокровенный секрет 20:17"Женский хлам": Решетову затравили в Сети после скандала с мужем Алсу 18:39Новая жизнь: Земфира* готовит чес по пристанищам покинувших Россию артистов 17:01Сложный тест для истинных знатоков кино СССР: угадай фильм по сценаристам 16:09"Сильно недооценивала": Решетова сделала заявление на фоне обвинений в разводе Алсу 14:22Тест: угадай советский фильм по кадру с убранством квартиры из СССР 13:32Оказавшаяся на грани развода Кудрявцева выставила проблемы с мужем на всеобщее обозрение 12:31Фестиваль "День молодежи" продолжится в Москве в воскресенье 12:07Тест для любителей лакомств из СССР: как много вы помните о советском мороженом? 10:30Эксперт призвал допустившего серьезную ошибку Киркорова срочно спасать руки
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой

"Ее уже не простят": коллега по сцене резко высказалась о беглянке Пугачевой
234

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза получила в Иерусалиме 22 мая 2022 года. А что думают про все это оставшиеся на Родине коллеги?

Татьяна Куртукова стала гостем популярного шоу "Посиделки на Дорожном радио". А после общения с ведущим Никитой Леоновым высказалась об отъезде Примадонны российского шоу-бизнеса.

По мнению певицы, несмотря на поступки и резкие высказывания Аллы Пугачевой, она все равно останется для многих легендой. Хотя те поклонники, что затаили на нее обиду после громких антироссийских слов, вряд ли простят Примадонну. Напомним, исполнительница хита "Миллион алых роз" назвала россиян "холопами" и "рабами".

"Алла Пугачева — это легенда! – считает Куртукова. – То, что она назвала кого-то "холопами" и "рабами" — это не политическое заявление. Хотя я бы себе никогда не позволила так выражаться. Те, кто обиделся, уже не простят".

Фото: пресс-служба

Стоит заметить, что регулярно поливает Россию и ее жителей грязью и пятый муж Аллы Пугачевой – признанный иностранным агентом еврей-юморист. В этой связи время от времени поднимается вопрос о конфискации российского имущества звездной пары. В России они владеют замком в деревне Грязь Одинцовского района и квартирой в Филипповском переулке столицы.

Подпишись в Telegram

3 июля 2024, 19:24
Фото: Дни.ру
"Посиделки на Дорожном радио"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Этот тест лучше подарка: отгадайте песни СССР по одной строчке

Песни СССР. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Песни СССР по одной строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Отгадайте по строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"
Отгадайте песни СССР по одной строчке. Фото: Midjourney / "Дни.ру"

По теме

Неожиданно для всех Аллу Пугачеву без мужа и детей заметили в центре Сочи

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем

"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем
Певец Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что с детства страдает от серьезного недуга. SHAMAN – один из востребованных артистов в России на данный момент.

Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске

Что Таисия Повалий завещала написать на ее гробовой доске
Таисия Повалий никогда не сомневалась, что добьется большого успеха в карьере. Уроженка Киевской области Таисия Гирявец с детства знала, что станет знаменитой певицей.

Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене

Занимались любовью, как кролики: Стас Пьеха признался в измене
Певец Стас Пьеха честно рассказал о неверности. На данный момент 43-летний Стас Пьеха является одним из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса.

Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили

Друг раскрыл подробности тяжелого состояния перенесшего две операции Кушанашвили
Журналист и шоумен Отар Кушанашвили уже две недели находится в медучреждении. Отар Кушанашвили незадолго до дня рождения, который он собирался отметить 22 июня, попал в реанимацию из-за острой боли в животе.

В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция

В разборки Алсу и Решетовой оказались внятнуты психолог Степанова и полиция
Модель Анастасия Решетова написала заявление в полицию. На самом деле оно было направлено не на певицу Алсу, а на психолога Веронику Степанову. Причиной этого стала озабоченность модели по поводу распространения информации, которая наносит ущерб ее репутации.

Выбор читателей

02/07ВтрСложный [ТЕСТ] на знание советской эпохи: ответьте на 15 вопросов и проверьте себя 02/07Втр[ТЕСТ] для любителей покутить: угадайте советский фильм по кадру застолья 02/07ВтрСделано громкое заявление о рождении у Алсу ребенка после скандального развода 02/07Втр[ТЕСТ] для путешественников: угадайте любимый фильм по кадру в вагоне поезда 02/07ВтрРаскрыты новые детали скандального развода Алсу и Абрамова 02/07ВтрПринц Гарри подавлен из-за невозможности общаться с больной раком Кейт Миддлтон