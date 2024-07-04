"Это все очень серьезно": Буланова сделала заявление о еще одном ребенке

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала о планах на брак с молодым возлюбленным.

Летом 2023-го Татьяна Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который моложе ее почти на 20 лет. Спустя год после свадьбы жизнь любящих сердце изменилась, причем в лучшую сторону. По крайней мере, так говорит сама артистка. В недавнем интервью певица рассказала, что за последние 12 месяцев она еще больше сблизилась с 36-летним избранником.

Вопрос о совестном ребенке супруги до сих пор обсуждают. По словам Татьяны, все во многом зависит от решения мужа, ведь у нее уже есть двое детей, и она готова еще на одного. "У меня на подобный случай все припасено", – сообщила Буланова. Поэтому отказывать избраннику в совместном наследнике она не станет.

Также супруги обсуждают возможность усыновления ребенка, причем с подачи Валерия. Татьяна подчеркнула, что не видит разницы между своим ребенком и тем, которого родила другая женщина. Мол, чужих детей не бывает. "Это все очень серьезно", – отметила исполнительница хита "Не плачь".

По мнению Татьяны Булановой, если усыновлять ребенка из детского дома, то нужно осознавать всю серьезность такого решения. Как и во время венчания в церкви, когда на всю жизнь дается клятва. Мол, в таком случае назад дороги нет, нужно идти до конца.