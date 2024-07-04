Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"?

В скандальной истории вокруг Алсу и Решетовой неожиданно всплыло имя Бузовой

Анастасия Решетова оказалась в центре внимания из-за скандала, связанного с обвинениями со стороны певицы Алсу. Это привело к всплеску хейта в адрес Решетовой, который сопровождается оскорблениями. Несмотря на нарастающее давление со стороны недоброжелателей, 28-летняя модель старается не реагировать на негатив и продолжает публиковать контент в социальных сетях.