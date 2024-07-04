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Четверг 4 июля

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Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"?

Непростой тест: насколько хорошо вы помните советскую комедию "Берегись автомобиля"?
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Фильм "Берегись автомобиля" режиссера Эльдара Рязанова был снят в 1966 году. Он стал одним из самых любимых и знаковых в советском кинематографе.

Фильм поднимает важные морально-этические вопросы, исследует темы справедливости, добра и зла, а также отражает реалии советского общества того периода. Пройдите тест и узнайте, насколько хорошо вы знакомы с любимой многими кинолентой.



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4 июля 2024, 13:41
Кадр из фильма "Берегись автомобиля" (1966) / Мосфильм
Дни.ру✓ Надежный источник

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