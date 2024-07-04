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Четверг 4 июля

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[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой

[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой
2

Собака – друг человека. Поэтому в фильмах животные часто становятся самыми настоящими артистами. Давайте вспомним лучшие советские фильмы по кадрам с братьями нашими меньшими.

1. Фото: кадр из фильма

А – "Любовь и голуби";

Б – "Вам и не снилось...";

В – "Мужики!.."

2. Фото: кадр из фильма

А – Любовь и голуби";

Б – "Зимняя вишня";

В – "Простая история".

3. Фото: кадр из фильма

А – "Блондинка за углом";

Б – "Трое в лодке, не считая собаки";

В – "Жених с того света".

4. Фото: кадр из фильма

А – "Белый Бим Черное ухо";

Б – "Белые росы";

В – "Три плюс два",

5. Фото: кадр из фильма

А – "Иван Васильевич меняет профессию";

Б – "Бриллиантовая рука";

В – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

6. Фото: кадр из фильма

А – "Возвращение Будулая";

Б – "У матросов нет вопросов";

В – "Мимино".

7. Фото: кадр из фильма

А – "Собачье сердце"

Б – "Дьяволиада";

В – "Собачья жизнь".


ОТВЕТЫ

1 – В – "Мужики!..";

2 – А – Любовь и голуби";

3 – Б – "Трое в лодке, не считая собаки";

4 -А – "Белый Бим Черное ухо";

5 – А – "Иван Васильевич меняет профессию";

6 – В – "Мимино";

7 – А – "Собачье сердце".

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4 июля 2024, 09:47
Фото: кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ]: Угадайте советский фильм по кадру со страстным поцелуем

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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