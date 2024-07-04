[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой

Тимати раскрыл причину своего ухода со сцены

Тимати в одном из своих искренних постов в социальных сетях раскрыл причины своего ухода со сцены. В 2017 году он заявил, что концерт на СК "Олимпийский" станет его последним большим выступлением в Москве в ближайшие 5-7 лет. Тимати отметил, что это было особенно для него, так как это культовая площадка, расположенная всего в двух домах от места, где он вырос.