[Тест] для любителей животных: угадайте советский фильм по кадру с собакой

1.
А – "Любовь и голуби";
Б – "Вам и не снилось...";
В – "Мужики!.."
2.
А – Любовь и голуби";
Б – "Зимняя вишня";
В – "Простая история".
3.
А – "Блондинка за углом";
Б – "Трое в лодке, не считая собаки";
В – "Жених с того света".
4.
А – "Белый Бим Черное ухо";
Б – "Белые росы";
В – "Три плюс два",
5.
А – "Иван Васильевич меняет профессию";
Б – "Бриллиантовая рука";
В – "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
6.
А – "Возвращение Будулая";
Б – "У матросов нет вопросов";
В – "Мимино".
7.
А – "Собачье сердце"
Б – "Дьяволиада";
В – "Собачья жизнь".
ОТВЕТЫ
1 – В – "Мужики!..";
2 – А – Любовь и голуби";
3 – Б – "Трое в лодке, не считая собаки";
4 -А – "Белый Бим Черное ухо";
5 – А – "Иван Васильевич меняет профессию";
6 – В – "Мимино";
7 – А – "Собачье сердце".