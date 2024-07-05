"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу.

18 марта 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. Со стороны казалось, что это идеальный брак. Но 24 мая 2024 года мировой судья Пресненского суда принял от певицы исковое заявление о разводе. Якобы, имела место измена супруга. Но певица и актриса Алена Кравец считает, что Алсу поступает опрометчиво.



"Если бы после каждой измены люди бежали разводиться, то ни одной семьи бы не осталось, – считает мудрая Алена. – Мужчины по своей природы полигамны, они обращают внимание и на других женщин. И нет ничего плохого в том, если супруг сходит "налево". Это только укрепит брак. Мы с супругом, например, давно договорились, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Я не спрашиваю, с кем он ходит на яхте, а он не интересуется, с кем я путешествую. Но при этом мы душевно и духовно верны и преданы друг другу".

Алена думает, что Алсу поступает сейчас неразумно. "Развод – это удел в основном не состоятельных и, как правило, не состоявшихся людей, которым нечего делить, – говорит Кравец. – Тут же придется распилить миллиарды и испортить отношения весьма солидных людей. Ведь и Алсу, и Абрамов, сказочно богаты. Отец Алсу – бывший вице-президент нефтяной компании, политик. А Ян Абрамов – сын банкира, председатель совета директоров компании большой оружейной компании. В этом кругу не принято выносить сор и избы, брак здесь обычно является выгодным для всех бизнес-проектов и инвестицией. Поэтому Алсу ведет себя сейчас как простодушная женщина, вынося скандал в общественную плоскость. Да и саму себя выставила в не самом лучшем свете, ведь все будут думать, что от хороших жен мужики не бегают на сторону".

Кравец советуют Алсу принять предложение мужа стоимостью почти в три миллиарда рублей и сохранить семью. "К тому же в ее не юном возрасте Алсу (41 год – Прим. ред.) уже трудно будет снова выйти замуж по любви, особенно так удачно", – рассуждает опытная Алена.