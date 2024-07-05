"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу.

"Если бы после каждой измены люди бежали разводиться, то ни одной семьи бы не осталось, – считает мудрая Алена. – Мужчины по своей природы полигамны, они обращают внимание и на других женщин. И нет ничего плохого в том, если супруг сходит "налево". Это только укрепит брак. Мы с супругом, например, давно договорились, что каждый имеет право на свою личную жизнь. Я не спрашиваю, с кем он ходит на яхте, а он не интересуется, с кем я путешествую. Но при этом мы душевно и духовно верны и преданы друг другу".
Алена думает, что Алсу поступает сейчас неразумно. "Развод – это удел в основном не состоятельных и, как правило, не состоявшихся людей, которым нечего делить, – говорит Кравец. – Тут же придется распилить миллиарды и испортить отношения весьма солидных людей. Ведь и Алсу, и Абрамов, сказочно богаты. Отец Алсу – бывший вице-президент нефтяной компании, политик. А Ян Абрамов – сын банкира, председатель совета директоров компании большой оружейной компании. В этом кругу не принято выносить сор и избы, брак здесь обычно является выгодным для всех бизнес-проектов и инвестицией. Поэтому Алсу ведет себя сейчас как простодушная женщина, вынося скандал в общественную плоскость. Да и саму себя выставила в не самом лучшем свете, ведь все будут думать, что от хороших жен мужики не бегают на сторону".
Кравец советуют Алсу принять предложение мужа стоимостью почти в три миллиарда рублей и сохранить семью. "К тому же в ее не юном возрасте Алсу (41 год – Прим. ред.) уже трудно будет снова выйти замуж по любви, особенно так удачно", – рассуждает опытная Алена.