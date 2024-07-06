Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть

В столовой дубайской школы 12-летняя дочь Филиппа Кирковова Алла-Виктория решила записать видео для соцсетей, на котором исполнила так называемые “завитушки”.

Наследница Киркорова на камеру продемонстрировала свою физическую подготовку и выполнила несколько вращений на металлическом поручне, в опасной близости от раздачи еды. Пока девочка делала трюки, на фоне было слышно, как на пол посыпались столовые приборы.

Съемку пришлось остановить, когда Аллу-Викторию резко окликнула молодая девушка в красной футболке. После этого дочь поп-короля попрощалась с подписчиками и прекратила видеозапись. Кадры, которые сняла дочь Филиппа Киркорова, вскоре появились в Сети.

Так публика, можно сказать, впервые увидела буйное поведение Аллы-Виктории. Обычно девочка выглядит сосредоточенной и погруженной в свои мысли. На видео из столовой 12-летняя наследница Филиппа Киркорова показала свое настоящее лицо — обыкновенного подростка, которому не чужды маленькие шалости.

Ранее Филипп Киркоров вышел из себя на красной дорожке. Артист вновь позволил себе грубые слова в адрес журналистов. Певец, который в последнее время очень изменился, не смог сдержаться, услышав вопрос о пластических операциях. Слова 57-ленего исполнителя хита "Цвет настроения синий" приводили "Дни.ру".