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Пятница 5 июля

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Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира

Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира
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Певица Юлия Савичева вышла на связь ради сообщений о страшном происшествии.

Перед вылетом во Владивосток Юлия Савичева не на шутку испугалась за свою жизнь. Певица рассказала, что на борту самолета пьяный мужчина, сидящий прямо за ней, устроил дебош. По словам знаменитости, он угрожал взорвать самолет. Нетрезвый пассажир заявил, что у него имеется граната и некое оружие.

К счастью, на помощь пришел экипаж. Бортпроводники вызвали правоохранителей, которые по прибытии скрутили дебошира. Савичева отметила, что впервые оказалась в такой ситуации. Из-за этого инцидента вылет был задержан, и артистка добралась до Владивостока позднее, чем планировала.

Оказавшись в Приморье, Юлия снова вышла на связь с поклонниками. Артистка дала понять, что успешно добралась до места, однако местная погода ее не обрадовала. Пока вся Россия наслаждается солнечной погодой, во Владивостоке идут дожди. Певица показала видео, на котором можно увидеть пасмурное небо.

Кстати, Владивосток является особенным городом для Юлии Савичевой. 14 лет назад она представила публике песню "Москва – Владивосток", которая в одночасье стала хитом. По сей день у поклонников артистки данная композиция является одной из любимых.

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5 июля 2024, 20:17
Юлия Савичева. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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