"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя

Продюсер Яна Рудковская удовлетворена решением суда.

Яна Рудковская рада, что справедливость наконец-то восторжествовала. Она отправила за решетку лучшего друга ее экс-супруга за то, что тот "отжал" у нее картофельный завод 10 лет назад. Валентин Савин вместе с подельниками получил суровое наказание. "Я довольна, 8,5 лет", – сказала 49-летний продюсер, общаясь с журналистами.

Рудковская назвала приговор Савину жестким, но она согласна с таким наказанием, ведь он обманул не только ее, но и двух других людей, которым позже продал бизнес. Яна сообщила, что добилась ареста бизнеса, и теперь она будет стремиться снова завладеть заводом.

Кроме того, супруга Евгения Плющенко готова бороться с другими предателями. По словам Яны Рудковской, теперь на очереди еще два человека, которые ее обманули. Продюсер пояснила, что она имеет в виду проблемы, связанные с ремонтом, а также со строительством ледовой арены.

Ранее Яна Рудковская устроила разборки на светском мероприятии. Продюсер возмутилась организацией премии. Супруга олимпийского чемпиона высказала претензии ведущему, за которого заступилась знаменитая блогерша. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".