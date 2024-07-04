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Четверг 4 июля

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"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя

"Я довольна, 8,5 лет": Рудковская отправила за решетку предателя
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Продюсер Яна Рудковская удовлетворена решением суда.

Яна Рудковская рада, что справедливость наконец-то восторжествовала. Она отправила за решетку лучшего друга ее экс-супруга за то, что тот "отжал" у нее картофельный завод 10 лет назад. Валентин Савин вместе с подельниками получил суровое наказание. "Я довольна, 8,5 лет", – сказала 49-летний продюсер, общаясь с журналистами.

Рудковская назвала приговор Савину жестким, но она согласна с таким наказанием, ведь он обманул не только ее, но и двух других людей, которым позже продал бизнес. Яна сообщила, что добилась ареста бизнеса, и теперь она будет стремиться снова завладеть заводом.

Кроме того, супруга Евгения Плющенко готова бороться с другими предателями. По словам Яны Рудковской, теперь на очереди еще два человека, которые ее обманули. Продюсер пояснила, что она имеет в виду проблемы, связанные с ремонтом, а также со строительством ледовой арены.

Ранее Яна Рудковская устроила разборки на светском мероприятии. Продюсер возмутилась организацией премии. Супруга олимпийского чемпиона высказала претензии ведущему, за которого заступилась знаменитая блогерша. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

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4 июля 2024, 17:01
Яна Рудковская. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
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Фоторепортаж

Не только Рудковская: кто из звезд кичится зависимостью от пафосных брендовых вещей

Виктория Шелягова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Ханна. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оксана Самойлова с мужем. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Виктория Лопырева. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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