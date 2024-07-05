Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова

1. В 1995 году на "Евровидении" в Дублине Россию представлял Филипп Киркоров. С какой песней он выступал и занял 17-е место?
А – "Атлантида";
Б – "Я не Рафаэль";
В – "Колыбельная для вулкана".
2. В мюзикле "Чикаго" Филипп Киркоров играл...
А – ...адвоката Билли Флинна;
Б – ...убитого Фреда Кейсли;
В -...композитора Джовн Кэндера.
3. Филипп Киркоров окончил московскую школу № 413 с..
А – ...с золотой медалью;
Б – ...с серебряной медалью;
В – ...со справкой без аттестата.
4. Крестным отцом детей Филиппа Киркова является...
А – Николай Басков;
Б – Максим Галкин (признан иностранным агентом);
В – Андрей Малахов.
5. Настоящая фамилия деда и отца Филиппа Киркорова –
А – Киркоров;
Б – Крикорян;
В – Пугачев.
6. В 1985 году Филипп Киркоров впервые появился на телевидении. Какую песню он исполнял?
А – "Зайка моя";
Б – "Алеша";
В – "День Победы".
7. Какая из этих стран не вводила санкции против Киркорова?
А – Австралия;
Б – Канада;
В – Израиль.
8. Филипп Киркоров познакомился с Аллой Пугачевой в апреле 1988 года. Где это случилось?
А – Дома у Пугачевой на улице Горького;
Б – На вернисаже Ильи Резника;
В – На "Славянском базаре в Витебске".
9. Филипп Киркоров попал в "Книгу рекордов Гиннеса", потому что...
А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге.
Б – ....устроил самый дорогой банкет на свой юбилей;
В -...купил больше всех дизайнерской одежды у модного дома Dolce & Gabbana.
10. Какая разница в возрасте у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова?
А – 18 лет
Б – 10 лет;
В – 25 лет.
ОТВЕТЫ
1 - В – "Колыбельная для вулкана";
2 - А – ...адвоката Билли Флинна;
3 - А – ...с золотой медалью;
4 -В – Андрей Малахов;
5 - Б – Крикорян;
6 - Б – "Алеша";
7 - В – Израиль;
8 - Б – На вернисаже Ильи Резника;
9 - А – ...дал подряд 33 концерта в Петербурге;
10 - А – 18 лет.