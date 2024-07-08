Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

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Понедельник 8 июля

14:32Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж 14:15Пропавшую Ирину Шейк внезапно "нашли" в Челябинской области 13:49Борющаяся с раком Кейт Миддлтон всерьез обеспокоена безопасностью своих детей 13:25Как Киркоров отреагировал на новый удар Успенской – ответил адвокат Добровинский 13:04Дочь показала трогательные кадры с онкобольным Кушанашвили в больнице 11:54[ТЕСТ] для москвоведов и киноманов: угадайте фильм Рязанова по кадру с видом столицы 11:06Летний тест: насколько хорошо вы помните фильмы-сказки и мультфильмы из СССР? 10:01Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист 08:57Дочь покойной Заворотнюк вышла на связь с душераздирающим заявлением 08:52Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева 08:21[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы 04:16Киркоров вмешался в скандал между готовящимися к разводу Алсу и Абрамова 01:04Вышедшая на сцену Ольга Бузова случайно скомпрометировала себя 21:05ZEA: новый ресторан средиземноморской кухни от Soho Family 18:25[ТЕСТ] о советском мульт-хите "Простоквашино": знаток ли вы приключений Дяди Федора и его друзей? 15:115 причин выбрать отдых в России 12:25Топ 5 звездных провалов в ринопластике 09:06[ТЕСТ] на знание особенностей советской кухни: проверь себя, ответив на 15 вопросов 04:13Любовные перипетии на телеэкране: самые запоминающиеся истории любви в российских сериалах 01:07Эмодзи, многоточие и точки: 7 ошибок в переписке, которые могут испортить отношения 21:25[ТЕСТ] для обожателей фильма "Полосатый рейс": вспоминаем факты о советском кинохите 18:16Как правильно выбрать зубную пасту и щетку? 14:13Самые популярные татуировки и их скрытые значения. Какие тату делают чаще всего? 12:13[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов 09:18Дочь Киркорова шокировала народ буйным поведением: видео просочилось в Сеть 06:46Не просто дань моде: раскрыто особое значение броши на груди Кейт Миддлтон 03:24Оставшийся на улице из-за мошенников певец Шура купил квартиру за 70 миллионов 00:1156-летняя Джулия Робертс отпраздновала 22-ю годовщину свадьбы 22:02Тест для знатоков фильма "Весна на Заречной улице": попробуй ответить на все 14 вопросов! 20:17Угрожал взорвать самолет: жизнь Савичевой оказалась под угрозой из-за пьяного дебошира 18:44"Вы конченые!": Кудрявцева сорвалась на мат из-за наглой лжи 17:53Миллиард из мешка: "Русское лото" – лохотрон или шанс? 17:02Хотела скрыть: тяжелобольная Селин Дион решилась на опасный шаг 16:17Пересильд заявила об опасности Машкова: Это редкость 14:33Король и его народ: [ТЕСТ] для фанатов на знание жизни и творчества Филиппа Киркорова 14:01Пугачева с семьей переезжает в роскошный дом с усиленной охраной 12:51Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа 12:08Сердце перестало биться: ушел из жизни заслуженный артист России 10:54Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа 10:15Гроза, град и порывы ветра до 25 метров в секунду ожидаются в Москве в пятницу 10:14[ТЕСТ] для знатоков фильма "Собачье сердце": герои, фразы, факты 09:32От сердечного приступа умер выступавший в Большом театре выдающийся российский музыкант 08:31Жена любовника Семенович нашла выход из сложной ситуации: "Каждый пойдет своим путем" 08:23"От хороших жен мужики не бегают": Кравец вступилась за изменившего мужа Алсу 08:10[ТЕСТ] для знатоков фильма "Золушка" с великой Фаиной Раневской 06:42Больше не будут прежними: рак Кейт Миддлтон изменил отношения с принцем Уильямом 03:47Кровные узы: 5 книг о взаимоотношениях братьев и сестер 00:28Как избавиться от чувства вины и стыда: советы психотерапевта 22:42Тяжелые наркотики: как открестившийся от России Лева Би-2* сел на иглу 20:19[ТЕСТ] для ностальгирующих путешественников: угадай популярные направления и виды туризма в СССР
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Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж
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Певица Ольга Орлова назвала причину, по которой Жанна Фриске так и не вышла замуж. По ее словам, все дело в отсутствии подходящего мужчины, с которым бы она захотела связать свою жизнь официально.

В документальном фильме "Жанна Фриске. Улыбка на память" на Первом канале Орлова отметила, что у Жанны всегда было много ухажеров, но ни с кем из них она не решилась пойти в ЗАГС. Даже отношения с телеведущим Дмитрием Шепелевым, от которого у нее есть сын Платон, не привели к заключению брака.

Ольга Орлова подчеркнула, что Жанна Фриске никогда не была одинока и всегда пользовалась вниманием мужчин. Однако, по мнению Орловой, у Жанны не сложилось найти того единственного человека, с которым бы она захотела создать семью официально.

Отец ныне покойной артистки рассказал, что Дмитрий Шепелев хотел жениться на певице и даже планировал свадьбу, даже когда ее состояние было тяжелым из-за болезни. Однако семья Жанны запретила Шепелеву это сделать. Владимир Борисович уточнил, что если бы Жанна выздоровела, то сама приняла бы решение о браке. Но, к сожалению, такому сценарию не суждено было реализоваться.

Ольга Орлова также поделилась архивным фото с Жанной Фриске, сделанным во время их отдыха на пляже. Эти воспоминания и размышления близких людей о жизни певицы помогают лучше понять сложные моменты ее биографии и личной жизни.

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8 июля 2024, 14:32
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Документальный фильм Первого канала "Жанна Фриске. Улыбка на память"✓ Надежный источник

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