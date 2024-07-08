[ТЕСТ] на знание фильма "Вокзал для двоих": пройдут только настоящие киноманы

Алсу поделит имущество с супругом через суд

Савеловский суд Москвы зарегистрировал исковое заявление певицы Алсу к Яну Абрамову о разделе имущества. Заявление зарегистрировано 2 июля, предварительная беседа сторон назначена на 26 июля. Конфликт дошел до судебного разбирательства даже несмотря на тот факт, что Ян Абрамов всеми силами пытался урегулировать дело мирным путем. Ранее в Сети появилась информация о том, что супруг предлагает передать Алсу имущество, драгоценности и активы на сумму более 2,5 миллиардов рублей.