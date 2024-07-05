Детей Прилучного и Муцениеце поставили перед сложнейшим выбором: мама или папа

4 июля состоялось заседание суда по определению места жительства детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце – Мии и Тимофея. Актриса не явилась на заседание, сославшись на отдых после съемок.



Новое заседание назначено на 29 августа. На нем брат и сестра сообщат, с кем из родителей они хотят остаться после развода.

По предположениям источников, актер настроен решительно и хочет добиться того, чтобы дети жили с ним. Если суд встанет на его сторону, Агате придется выплачивать алименты Павлу.

Оба родителя пока воздерживаются от комментирования судебных разбирательств. Ранее Прилучный и его новая супруга Зепюр Брутян заявили о своем желании завести ребенка – кудрявую девочку.

Сообщалось также, что Агата Муцениеце отдыхает в роскошном отеле, стоимость проживания в котором составляет 275 тысяч рублей за ночь. Напомним, что Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года после девяти лет брака. С тех пор они не могут договориться о месте жительства детей.

Стоит отметить, что суд при разводе лиц, состоявших в браке, обычно руководствуется принципом наилучшего обеспечения интересов ребенка. При этом не существует жесткого правила, согласно которому дети всегда остаются с матерью или с отцом. Суд рассматривает каждый случай индивидуально, принимая во внимание различные факторы.