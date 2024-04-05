Тайное стало явным 4 апреля. Российской актрисе, бывшей жене Павла Прилучного, кололи обезболивающее, а дальше все как в кино... Лицо Агаты Муцениеце закрыли на кушетке.

В последние годы шоу-бизнес остро нуждался в ярких женщинах, которые всего добились самостоятельно. В окружении артисток, которые стали звездами из-за влиятельных покровителей и умелого продюсирования именно Агата Муцениеце всегда удивляла публику благодаря редкому очарованию и профессиональной харизме.

Она завоевала сердца миллионов россиян и с благодарностью принимала комплименты о моложавой внешности, даже когда на душе скребли кошки. И хотя в 2020 году актриса внезапно осталась одна с двумя детьми после развода с Павлом Прилучным, она стала краше и популярнее прежнего.

Поклонники день за днем не переставали обсуждать, в чем секрет Агаты Муцениеце, ведь такое привлекательное и подтянутое лицо не дается даром. Наконец, 4 апреля 2024 года стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет.

В разделе "Истории" в официальном аккаунте артистки появилась серия видеороликов из кабинета косметолога. Актриса лежала на кушетке в белом халате и в специальной шапочке. Бывшая жена Павла Прилучного смотрела в камеру с улыбкой.

Знаменитость объяснила, что пришла к специалисту на биоревитализацию, чтобы сохранить свою красоту. На кожу ей нанесли специальный состав, и Агата Муцениеце подчеркнула, что перед инъекциями нужно хорошо увлажнить и лицо, и шею.

"Мое лицо закрыли целлофаном. На самом деле это обезбол", — поделилась с поклонниками кинозвезда.

В блоге с двумя миллионами подписчиков актриса поинтересовалась, хотят ли поклонники увидеть ее облик сразу после процедуры. Получив положительные отклики, экс-супруга Павла Прилучного продемонстрировала результат на видео.

"Собственно, как вы видите, друзья, ничего страшного. Просто куча прокольчиков таких, которые скоро пройдут", – радостно сообщила Агата Муцениеце об итогах ухода за кожей в 35 лет.