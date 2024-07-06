[ТЕСТ] о трудной повседневности в СССР: попробуй ответить на 13 сложных вопросов

Несмотря на то, что Советского Союза давно нет, многие до сих пор вспоминают те времена с ностальгией. Однако реальность жизни в СССР была далека от идеальной картинки. Как же на самом деле жили люди в Советском Союзе? В этом поможет разобраться уникальный тест.

Советский Союз ушел в историю уже почти 30 лет назад, но для многих он по-прежнему остается чем-то вроде "золотого века", когда люди жили спокойно, уверенно смотрели в будущее, а общество было более сплоченным и добрым. Однако так ли это было на самом деле? Предлагаем вам ответить на сложные вопросы нового теста от "Дни.ру".

Вопросы:

1. Какая была основная проблема с доступностью детской обуви в СССР?

а) Не хватало 21 млн пар

б) Не хватало 42 млн пар

в) Не хватало 10 млн пар

г) Не было проблем с доступностью детской обуви





2. Что делали люди, чтобы продлить срок службы вещей?

а) Ничего не делали, покупали новые вещи

б) Переделывали электробритвы в вибромассажеры

в) Пришивали новые рукава к старым шубам

г) Все вышеперечисленное





3. Какая была основная проблема с женской одеждой в СССР?

а) Не хватало модных вещей

б) Чулки и сапоги были плохого качества

в) Не было проблем с женской одеждой

г) Не хватало бельевых прищепок





4. Почему советские люди часто ездили в командировки в другие города?

а) Для отдыха и впечатлений

б) Чтобы привезти дефицитные продукты и товары

в) Для повышения квалификации

г) Чтобы сменить обстановку





5. Что делали советские женщины, чтобы добыть дефицитные товары?

а) Ничего не делали, ждали, пока появится в магазинах

б) Стояли в очередях, ездили в другие города

в) Просили знакомых в магазинах

г) Все вышеперечисленное





6. Какие продукты были особенно дефицитными в советских магазинах?

а) Мясо, колбаса, сосиски

б) Фрукты, овощи

в) Молочные продукты

г) Все вышеперечисленное





7. Что делали советские люди, чтобы сэкономить на одежде?

а) Ничего не делали, покупали новую

б) Перешивали старую одежду

в) Обрезали колготы, чтобы сделать из них чулки

г) Все вышеперечисленное





8. Что было распространено среди советских женщин?

а) Умение шить и вязать

б) Навыки художественной штопки

в) Опыт добычи дефицитных товаров

г) Все вышеперечисленное





9. Как советские люди реагировали на уничтожение санкционных продуктов?

а) Спокойно, это было необходимо

б) С возмущением, так как это напоминало о дефиците

в) С радостью, так как это означало появление новых товаров

г) Никак, они не обращали внимания





10. Что советские люди часто привозили из командировок в другие города?

а) Сувениры

б) Деньги

в) Продукты и товары

г) Подарки





11. Какие журналы были популярны среди советских женщин?

а) "Работница" и "Крестьянка"

б) "Наука и жизнь"

в) "Советская женщина"

г) "Здоровье"





12. Как советские мужчины проводили время после работы?

а) Помогали женам по дому

б) Смотрели телевизор

в) Ходили в очереди за алкоголем

г) Занимались спортом





13. Что отличало советские семьи от современных?

а) Большее количество детей

б) Более тесные родственные связи

в) Большая роль женщины в добыче продуктов и товаров

г) Все вышеперечисленное





Ответы:

1. а; 2. г; 3. б; 4. б; 5. г; 6. г; 7. г; 8. г; 9. б; 10. в; 11. а; 12. в; 13. в.