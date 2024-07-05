Личность тайного ухажера Бузовой перестала быть тайной: названо имя настойчивого лавеласа

Певица Ольга Бузова случайно раскрыла имя мужчины, который одаривает ее роскошными букетами цветов. Об этом Бузова случайно дала понять в своих социальных сетях.



Находясь в Колумбии, артистка получила шикарный букет красных роз с запиской "От Дмитрия с любовью". Бузова поделилась этой новостью со своими подписчиками, но не сразу заметила, что в кадр попала часть записки с именем отправителя.

"У меня просто нет слов сейчас. Я уберу записочку, чтобы лишнего не увидели", – сказала Ольга в видео. Однако внимательные пользователи успели заметить имя Дмитрия.

Это не первый раз, когда Бузова получает дорогие подарки от таинственного поклонника. Ранее она демонстрировала роскошные букеты роз, доставленные ей в разные города мира.

Отметим, что Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Их брак распался в 2016 году. Сейчас Тарасов женат на модели Анастасии Костенко и имеет четверых детей.

Имя Дмитрия, которое фигурирует в записке к букету, совпадает с именем бывшего мужа Бузовой. Однако пока неизвестно, является ли отправитель подарков тем самым Дмитрием Тарасовым или это другой мужчина с таким же именем.

Сама Бузова пока не прокомментировала ситуацию и не назвала имени своего поклонника. Возможно, в будущем она раскроет эту тайну и представит публике своего нового возлюбленного.