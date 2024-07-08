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Понедельник 8 июля

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"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью

"Это ее сильно подорвало": отец о страданиях Жанны Фриске перед смертью
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8 июля 2024 года Жанне Фриске могло бы исполниться 50 лет.

Вопрос о причине возникновения в организме Жанны Фриске смертельной болезни до сих пор не дает покоя ни поклонникам артистки, ни ее родным и близким. Лишь есть слух о том, что певица прибегла к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО), которое якобы и привело к злокачественной опухоли. Но отец покойной исполнительницы Владимир Борисович не раз называл разговоры об этом чушью.

Так, в недавней беседе с прессой он в очередной раз заявил, что Жанна не делала ЭКО. Уверенности в этом утверждении Владимиру Фриске добавляет мнение о том, что его старшая дочь обязательно бы сообщила, если такая процедура имело место в ее жизни. Также он привел в пример младшую дочь Наталью, которая обзавелась ребенком благодаря ЭКО.

Также отец Жанны Фриске снова сказал о разочаровании в Дмитрии Шепелеве. Владимир Борисович очень жалеет о своем доверии к возлюбленному дочери. Мужчина убежден: если б он самостоятельно занялся лечением наследницы, то та смогла бы прожить еще порядка шести месяцев.

Фото: YouTube/@HEATshowbiz
Жанна Фриске в Нью-Йорке, где проходила лечение. Фото: YouTube/@HEATshowbiz

По его мнению, во многом из-за Дмитрия Шепелева последние дни певицы были наполнены скандалами и различной чепухой. Мол, это лишь усиливало ее страдания. "Куда бы она ни пошла, за ней следили... Это ее сильно подорвало", – считает отец Жанны Фриске.

Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске в Нью-Йорке, где она проходила лечение. Фото: YouTube/@HEATshowbiz
Дмитрий Шепелев и Жанна Фриске в Нью-Йорке, где она проходила лечение. Фото: YouTube/@HEATshowbiz

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8 июля 2024, 15:43
Владимир Фриске. Фото: YouTube/@muzgold
mk.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Уникальные фото Жанны Фриске

24 июля 2015 года минуло 40 дней после смерти популярной исполнительницы, бывшей участницы "Блестящих" Жанны Фриске. Ее коллега по группе и близкая подруга Ольга Орлова поделилась в Instagram уникальными архивными снимками

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