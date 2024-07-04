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Четверг 4 июля

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"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой

"Это не совсем правильно и нормально": 63-летний Селин о жизни с молодой женой
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Старший сын Сергея Селина родился в 1987 году. А вторая жена знаменитого актера актера родилась в 1985-м. Сам же исполнитель рола Анатолия Дукалиса 1961 гожа рождения. Об отношениях с молодой женой он рассказал "Дни.ру" на кинофестивале "Антарес" в Сочи.

"На первом месте у меня – профессия. А потом уже – все остальное, – признался Селин. – Я первой супруге так и сказал: "Если ты будешь мне мешать и спрашивать: "Куда ты поехал?", "Что у вас там за репетиции?", "Почему ты сидишь в театре?", то мы с тобой расстанемся. Вторая супруга уже так не делала – я сразу ей сказал, что сумасшедший, что больше всего люблю работу. Вот сегодня с пяти утра уже повторяю текст перед концертом, читаю стихи, собираюсь с мыслями. Хотя в быту я довольно неприхотливый – могу не есть сутками. А вот что-то сделать по дому – это уже не мое. В лучшем случае, возьму беспроводной пылесос в руки".

Со второй супругой у Селина большая – 24 года – разница в возрасте. "Я считаю, что это не совсем правильно, не совсем нормально, – признается он. – Максимальный разрыв, как мне кажется, должен быть в 10-12 лет. Слава богу, моя жена – она умная девушка (училась в Академии МВД на психолога – Прим. ред.) и никогда не показывает эту разницу в возрасте. Если мы идем куда-то, то, где надо, она – молчит, где надо вести светскую беседу – умеет говорить. Хотя на экране она меня оценивает скорее нейтрально, не выражая явных восторгов".

Фото: личный архив Эвелины Бледанс

Напомним, неравные браки – не редкость среди звезд. Так, жена младше телеведущего Дмитрия Диброва на 30 лет. У Владимира Стеклова разница в возрасте с супругой составляет 33 года. Жена Александра Мохова младше на 28 лет. Илья Авербух старше Елизаветы Арзамасовой на 22 года.

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4 июля 2024, 18:17
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского

Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial
Фото: соцсети / @juliavysotskayaofficial

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