"Никогда не озвучивал": SHAMAN рассекретил серьезные проблемы со здоровьем

Певец Ярослав Дронов, который известен под псевдонимом SHAMAN, рассказал, что с детства страдает от серьезного недуга.

SHAMAN – один из востребованных артистов в России на данный момент. У певца множество поклонников, которые пристально следят за его передвижениями по стране в надежде оказаться на его концерте и пережить незабываемые эмоции. Также 32-летний исполнитель хита "Я русский" нередко посещает светские мероприятия, где общается с журналистами и делится любопытными фактами из своей жизни.

Например, на "Московском выпуском 2024" Ярослав Дронов рассказал представителям прессы о серьезных проблемах со здоровьем. SHAMAN признался, что он плохо слышит, причем с детства – с тех самых пор, как в возрасте двух-трех лет переболел отитом. "Я никогда не озвучивал", – отметил певец, подчеркнув эксклюзивность данного заявления.

С годами артист привык жить с не очень острым слухом. Хотя все равно иногда испытывает дискомфорт. SHAMAN рассказал, что проблемы со слухом являются его индивидуальная особенность, с которой приходится жить. Например, из-за этого недуга певец может переспрашивать собеседника, когда тот что-то говорит.

SHAMAN. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Ранее SHAMAN'а внесли в "черный список". Певец объяснил, почему так произошло. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".