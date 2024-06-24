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Понедельник 24 июня

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Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем
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Лето. Жара. Море. На экране это все выглядит еще ярче, соблазнительнее и желаннее. Попробуйте вспомнить культовые советские кинофильмы по кадру с пляжем.

1. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Будьте моим мужем";

Б – "Осенний марафон";

В – "Бриллиантовая рука".

2. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Соломенная шляпка";

Б – "Моя морячка";

В – "Утомленные Солнцем".

3. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Полосатый рейс";

Б – "Весна на Заречной улице";

В – "Три толстяка".

4. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Три плюс два";

Б – "Бриллиантовая рука";

В – "Спортолото 88".

5. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Не горюй!"

Б – "Человек-амфибия";

В – "Айболит 66";

6. Фото: YouTube/кадр из фильма

А – "Веселые ребята";

Б – "Весна";

В – "Свинарка и пастух".


ОТВЕТЫ

1 – А – "Будьте моим мужем";

2 – Б – "Моя морячка";

3 – А – "Полосатый рейс";

4 – А – "Три плюс два";

5 – В – "Айболит 66";

6 – А – "Веселые ребята".

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24 июня 2024, 19:01
Фото: YouTube/кадр из фильма
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

[ТЕСТ] для самых внимательных: угадайте культовый советский фильм по обуви героя

Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
Фото: YouTube/кадр из фильма
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