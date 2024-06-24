Жаркий курортный [ТЕСТ]: угадайте культовые советские фильмы по кадру с пляжем

77-летняя Васильева поставила жирную точку во взаимоотношениях с Пугачевой

Критика Татьяны Васильевой в адрес Аллы Пугачевой вызвала много обсуждений в российском шоу-бизнесе. На YouTube-канале "Эмпатия Манучи" актриса рассказала о своем отношении к Примадонне и объяснила, почему больше не хочет слушать ее песни. Ситуация с отъездом знаменитостей из России до сих пор вызывает множество разногласий.